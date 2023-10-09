以巴戰火利空消息 國慶連假後台股開盤添變數

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巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」突襲以色列，雙方交火，亞股包括台灣、日本、韓國今天休市，中國股市開盤下挫走低，法人指出，以巴戰火加劇是否衝擊國際股市，是本周重點。國安基金將於11日召開第3季例會，總經局勢將成為關注焦點。

哈瑪斯（Hamas）突襲後，雙方戰火加劇，以色列股市重挫，日本與韓國股市今天休市，台股今天因國慶連續假期休市1天，香港股市因颱風和暴雨氣候警告延遲開市，中國股市今天開盤下挫，早盤走低。

台股6日終場收16520.57點，上漲67.05點，收復月線約16503點，成交值新台幣2192.49億元，加計盤後約2230.02億元；周線上漲166.83點，周線連2紅。

在台指期淨部位，三大法人6日淨空單增加1176口至1634口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1464口至4058口。

美股6日終場由黑翻紅，其中以科技股為主的那斯達克指數上漲211.51點，或1.60%，收在13431.34點，費城半導體指數上漲68.235點，或2.00%，收在3475.213點。

本土期貨法人指出，美國9月非農就業增加33.6萬人超乎預期，不過投資人評估優於預期的美國就業報告後，美股終場翻紅，但以巴戰火加劇，後續是否衝擊國際股市，是本週重點。

展望本周台股大事，國安基金將於11日召開第3季例會，會後公布財報，揭露4月中旬終止護盤後的最新操作績效與退場進度，總經局勢將成為國安基金例會關注焦點。

上市櫃第3季法人說明會將從本周起陸續登場，記憶體大廠南亞科11日揭開序幕，將說明第3季營運結果和未來記憶體市況，此外光學元件廠大立光法說會12日緊接登場。