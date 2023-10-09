印度版對陸貿易戰？10天內發起9項反傾銷調查

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根據大陸商務部管理的中國貿易救濟資訊網截至7日所發佈資訊，從9月20日起至9月30日，短短10日內，印度密集決定對大陸產品發起9項反傾銷調查，涉及三氯異氰尿酸、軟磁鐵氧體磁芯、滾子鏈、玻璃紙薄膜等化學原材料、工業用零部件等產品，被解讀背後涉及解決「印中貿易不平衡」問題。消息人士稱，印方措施之一就是加大對大陸的反傾銷調查。甚至有些分析認為，莫迪政府打算主動發起一場印度版「對陸貿易戰」。

根據《環球時報》報導，查詢中國貿易救濟網查詢後發現，從1995年至2023年，全球對大陸實施的反傾銷案總計1614起。排名前三的申訴國家／地區分別為印度298起、美國189起與歐盟的155起。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國表示，當一國認為進口自他國的產品低於本國市場價格並對相關產業造成損害時，就可以發起反傾銷調查，並可採取加徵懲罰性關稅等措施來保護本國相關產業。但在具體實踐中，反傾銷措施有時會被濫用，實質上成為實施貿易保護主義的一種表現。

復旦大學南亞研究中心副主任林民旺8日表示，印度正成為對大陸實施反傾銷措施最多的國家，印方認為主要原因之一是不斷擴大的對陸貿易逆差。印度商工部年初曾召開多達10幾個部委聯合會議，商議如何削減大陸產品的進口，以解決印中貿易不平衡的問題。