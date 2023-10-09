0-6歲國家養廣告片惹議 教部將檢討並杜絕歧視偏見

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教育部國教署推出「0-6歲國家一起養」廣告片，引發爭議後被下架。教育部臉書今天再次道歉，表示將虛心檢討改善，未來也會杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容。

教育部YouTube頻道9月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，片中1名已婚、育有2名子女的男性，拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽將費用挪去買育兒用品，影片播出後引發爭議，教育部昨天也下架影片，並於YouTube頻道發表道歉聲明。

教育部官方臉書今天發文，教育部社群編輯也向長期支持及對教育部有期許的民眾，為國教署上架的廣告道歉；這支廣告在推廣政策時，提出不合時宜且冒犯的情節，劇情中的家人帶有偏見，對「買公仔」這件事做出不當評價，甚至擅自處置他人財產，還為自己冒犯的行為感到優越。

教育部提到，這樣的劇情，違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值；在製作廣告過程中，僅聚焦對政策的理解與聯想，未能遵循教育部過往提倡的理念及價值，面對批評，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的民眾再次鄭重道歉。

教育部表示，未來將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企劃；也希望大家再次給予公務人員機會，製作友善、多元且包容的創意內容一直是教育部社群的目標，也會是所有人員共同的願景。