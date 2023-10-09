中東不平靜 有機會扭轉金價頹勢

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在美國債券殖利率上升、美元頻走升下，雙十連假前一周，國際金價技術面明顯轉弱，外銀紛紛下修金價今年底預估價。然「哈瑪斯」7日突襲以色列，以方迅速宣布備戰狀態。法人表示，這突來中東戰爭將讓避險資金入金市，有機會扭轉金價短線頹勢。

由於美國通膨待降溫、聯準會鷹派論調及美國經濟數據的韌性支撐影響，讓美債殖利率及美元雙雙走高，金價近期相對疲弱，黃金現貨價格近六個月下跌近10％，6日收盤價來到每盎司1834.10美元，在以巴戰爆發後，金價9日盤中續漲來到1850美元之上。

瑞銀投資總監辦公室（CIO）在雙十連假前調整了美國利率和美元觀點，並下修了對金價的預測，今年年底預測值從1950美元下修至1,850美元（每盎司）、明年6月預測值從2100美元下調至1,950美元。

除了瑞銀下修金價預估值之外，渣打銀行財管部門對3個月金價預估目標為1950美元。渣打銀行指出，隨著美國聯準會升息接近尾聲，焦點轉向經濟衰退風險，金價在上半年一波上漲後走勢趨緩，預估12個月有機會站上2,000美元之上，目標價是2,010美元。

富蘭克林證券投顧則認為，在聯準會長時間維持高利率的影響下，近期投資人對黃金的投資信心減弱，從技術面來看，黃金期貨價格已跌破近期下降趨勢下緣，而月均線和季均線也都跌破年均線，呈現死亡交叉。

原本市場認為短線上金價可能仍保持弱勢格局。然而中東不平靜，法人認為，金價技術弱勢格局有機會被扭轉，但彈幅恐不會太多，因為美債殖利率及美元仍在高檔。