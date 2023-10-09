推動「故鄉鐵馬行」課程 黃淑玲校長帶領孩子走出教室深入家鄉

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上課非得要坐在教室裡嗎？雲林縣下崙國小校長黃淑玲8年前開始推動「故鄉鐵馬行」課程，老師帶著學生在頭騎車繞來繞去，乘著風、踩踏著鐵馬，來到濕地賞鳥與觀察生態，學生對家鄉周邊的自然地景有更深入的認識。黃淑玲最近被教育部選為教育家人物典範。

「這樣走入生活的課程，孩子會永遠記憶在腦海裡。」黃淑玲笑說，低年級的學生總在引頸盼望快點長大，就能像五年級的大哥哥、大姊姊一樣，走出教室，騎著鐵馬去兜風。

「要愛護土地，不能隨便亂丟垃圾。」學校老師還會帶著學生淨鄉、淨灘，到村子裡撿垃圾，或是到海邊撿拾海廢，藉此教育孩子要愛護環境。隨著撿回的海廢、保特瓶越來越多，老師們便發展出「海漂傳說」課程，讓海廢化身成「海漂神靈──付喪神」，讓海廢自己說話。

寶特瓶、漁網、破垃圾袋開始有了自己的故事：「我是個有名的礦泉水，我被主人任意丟棄，在海上流浪；我來自一個漁村，我每天都和我的麻吉──漁網手牽手一起上學，後來跟主人怎麼結識，又怎麼被遺棄在海邊，變成了一個惡靈……」孩子天馬行空，發揮無限的創意，透過文學創作手法，賦予海廢生命，無形中也內化到自己的生命裡。

下崙臨海但不靠海，附近村民在「風頭水尾」的嚴苛環境下討生活，要頂著銳利的海風撿拾文蛤、剝牡蠣來換取微薄收入，又或是養殖魚塭要抽取地下水，村民艱辛靠海維生，一位學生卻嫌棄父親整天泡在魚塭裡「好臭」。

這激發了黃淑玲與老師策畫出「海底黑砂」課程，勾起孩子的好奇心，了解魚塭養殖需要什麼條件，面臨的困境為何，帶著孩子真的下到魚塭裡去「摸蛤仔兼洗褲」，幫忙採集蛤蠣，了解父輩的辛苦。經歷這一輪的洗禮後，嫌棄爸爸的學生態度有了180度轉變：「我現在發現我的爸爸很重要！」

黃淑玲在8年校長任內，帶領偏鄉師生正向成長，即將退休的她說：「偏鄉真的需要大家願意留下，只要有更多的鼓勵，給孩子更多的機會，他們就會有不一樣的未來。」