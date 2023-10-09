《貿易》台灣形象展在孟買掀旋風 促成逾7500萬美元商機

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【時報記者葉時安台北報導】由經濟部國際貿易署與外貿協會辦理的「2023年印度台灣形象展」10月7日在孟買閉幕，3天展覽吸引1萬5千人次的參觀者，促成超過7500萬美元商機，本展獲得當地馬哈拉施特拉州政府高度重視，除副州長率官員親臨開幕典禮並參觀展覽外，也派遣政府單位人員前來洽詢數位感測產品，表達州政府欲採購台灣產品的意願，本展參展企業充分感受印度市場潛在的豐碩商機並表示展覽效果超乎預期。

外貿協會表示，印度台灣形象展作為我對印度旗艦拓銷活動，今年參觀人潮與潛在商機皆讓我商強烈感受印度爆發性商機。外貿協會預告，明年2024年將持續辦理印度台灣形象展。

其昜科技掌握印度無人機物流商機，取得Skye Air物流公司以及農用無人機大單；中興電(1513)展出配備可於30秒內抽換的燃料電池儲氫罐和空氣濾淨換氣機的氫能三輪車，吸引印度電動二輪車大廠的高度興趣；於馬哈拉施特拉邦設有電巴工廠的創奕能源與印度電動大巴與儲能系統買主約定訪廠，後續商機可期；印度汽車製造大廠Mahindra & Mahindra亦現場拜訪東元電機及台塑新智能，對於該兩家生產的電動車動力系統及磷酸鐵鋰電芯產品表達高度興趣，將洽談後續合作。

形象展中，亮眼的「台灣精品館」聚集25家得獎品牌60件產品，涵蓋智慧資通訊、智慧醫療、智慧機械三大領域，以Best Made In Taiwan為展館裝潢及宣傳主軸，有效提升MIT形象並協助我商爭取合作商機，精品館展出包含群聯(8299)、固緯(2423)、廣積(8050)科技等企業的最新產品與解決方案。

台灣精品本年度已成功在印度展開系列推廣活動，除了台灣形象展，8月於印度自動化工業展辦理發表會、9月首度赴加爾各答辦理體驗活動，下一站為11月的印度台灣精品電競賽，預計吸引眾多玩家至現場體驗，全方位提升MIT形象並協助業者印度布局。