3年138名兒少自殺死亡 民團籲「落實死亡回顧分析」並延伸至18歲

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據衛福部統計，近3年共有138名未成年兒少輕生死亡，其中有11名為11歲以下兒童，有民間團體認為，兒童及少年權益促進法衛福部應定期分析6歲以下的兒童死亡原因回溯，但去年公布的報告卻僅有6縣市，呼籲應全面落實外，更應把比照國外把年齡延伸至18歲。

2019年自殺防治法修正通過，新增「責任通報」，使自殺通報人次大幅上升，家扶基金會社工處主任蔡雯瑾說，以未滿12歲的兒童來看及12歲至17歲少年來看，自殺通報主因分別為「學校適應問題」及「憂鬱傾向」，且比率均快速上升，提醒社會要多注意學校及少年憂鬱症等議題。

蔡雯瑾說，家扶調查也發現，有21／6％的孩子曾有想死的念頭，但當孩子心情不好時，有49.8％不會使用任何管道求助、18.6％不跟任何人談，僅有16.6％尋求輔導室協助；她也說，據國外研究指出，有7成以上的孩子死亡前會透露相關訊息，但是否能有人接住他們，如透過社交平台、數位等方式等，國家應適時修改策略，包括讓孩子自主選擇要不要接受諮商等。

兒盟發言人李宏文則認為，台灣兒少自殺原因包括同儕霸凌、家長期望過高、學習過勞外，也有部分來自家庭暴力、數位媒體暴力等，加上華人遇到問題時往往選擇隱藏，選擇輔導室協助又易被標籤化，導致輔導室空有資源卻沒有效果。

蔡雯瑾及李宏文均呼籲，現行兒少死亡回顧僅有6歲以下、遠遠不足，應延伸至18歲以下分析兒少死亡的原因、過程、如何防範，才能減少兒少死亡率。

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