屏縣府攜手台積電 贏得2023總統盃黑客松「卓越團隊獎」

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2023總統盃黑客松頒獎典禮，日前於總統府盛大舉行，獲獎團隊由蔡英文總統親自頒獎，屏東縣政府環保局與台積電首度合作，提出「千分之四的美麗 －廢廢轉型、淨零最行」方案，從154隊參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全國僅有5隊獲獎的「卓越團隊獎」。

今年比賽主題為「零碳轉型、幸福前行」，所有隊伍必須以此為主軸，提出解決地球逐年遞增的碳排放問題，更朝向2050淨零碳排目標邁進。

此次屏縣環保局與台積電提案的「千分之四的美麗」一詞來自於「千分之四倡議」，是法國政府聯合國氣候變遷第21次會議中提出，土壤重要性不但在於生產足夠的糧食，還有助於解決全球暖化的問題，只要每年提高土壤中碳素含量達千分之四，就可以有效減緩氣溫上升，解決全球暖化的問題。

台積電表示，會與屏縣合作是因為環保局在屏東縣境內設置8個農業廢棄物集中場，改善過去農民露天燃燒造成空氣汙染問題；另外一項民生廚餘，也是因為非洲豬瘟而減少餵養豬隻，形成另一個廢棄物的問題。

公私部門通力合作，從屏縣原有設置的農廢集中場、農廢破碎及堆肥製作的機制中，將農業木資材及民生廚餘，混合轉化為有機肥料，當有機肥料使用於土壤，除可提供土地長效利用碳源、增加地力、改善酸性土壤及增加作物產能外，更能增進土壤碳匯量。

屏東縣農地約7.35萬公頃，假設將有機肥料施於20％的農地（約1.5公頃），將可增加碳匯量73萬噸，以屏東縣目前每年約有500萬噸的碳排放量而言，可中和屏東縣境內碳排放量約15％。

屏東縣長周春米表示，屏東縣為農業大縣，為提升農業廢棄物及民生廚餘的妥善處理率，縣府環保局首度與台積電攜手合作就贏得總統盃黑客松「卓越團隊」實屬不易，後續會將此提案列入施政計畫參考，公司協力朝向低碳永續家園，邁向2050淨零碳排的目標前進。