小犬颱風重創蘭嶼 芥菜種會啟動建立蘭嶼助人網絡

國慶連假前小犬颱風橫掃蘭嶼，17級強陣風讓全島滿目瘡痍，造成嚴重災情，基督教芥菜種會防救災中心7日起連續四天在蘭嶼勘災並提供及時需要，其中有認養童家庭的嬰兒有緊急特殊需求，芥菜種會協助於今天上午空運物資送往蘭嶼，並針對認養童家庭每戶發放急難救助金一萬元。面對颱風嚴重毀損災民的房舍及家園生活，芥菜種會啟動蘭嶼災後重建募款，建立蘭嶼助人網絡，籲請社會大眾幫助受災居民重建家園，恢復日常生活。

沒有觀光人潮就難有經濟收入，國慶連假的蘭嶼離島上，居民更急迫面對的，是家園生活重建的需要。芥菜種會防救災中心在蘭嶼全島了解災損情況及需求，防救災中心主任吳秉翰說，居民的房舍屋頂、水塔被吹走，水塔甚至飛到半山腰，部落民眾必須分批上山接水；當地年長居民說「從未遇過這樣的颱風，漁船也有9成翻覆」，島內家庭大多陷入無電生活，至今仍下著間歇性的雨勢，他們還擔心下一個颱風可能會到來。

芥菜種會承接蘭嶼原住民族家庭服務中心，社工連日來投入當地公所救援工作，及時提供協助與關懷，原住民族委員會預計9日前往蘭嶼原家中心，了解受災狀況及芥菜種會後續的援助工作。朗島部落由於電線桿被吹倒毀損嚴重，將會是蘭嶼最後一個復電的部落，芥菜種會關懷經濟弱勢的認養童家庭，其中一戶位在朗島部落的小嬰兒有緊急特殊需求，經協調於今天早上空運物資送到蘭嶼，芥菜種會也將發給認養童家庭每戶一萬元的急難救助金，以因應生活急需。

「目前最重要的，是儘快恢復居民的家園生活。」芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會在蘭嶼深耕多年，除了目前有原住民族家庭服務中心之外，還有早年芥菜種會創辦人孫理蓮宣教士培育建立的教會，以及經由職業培訓在蘭嶼開枝散葉的許多受助者，因此對蘭嶼當地有很深的情感；今年進一步培力部落青年透過友善自然農業方式養育蛋雞計畫，不僅供應當地的需要，也期望帶動經濟產業發展。然而在此次風災中，朗島教會災情嚴重，強風肆虐造成大門和側門玻璃破裂四散，桌椅和物品也散落各地，泡在水裡，雞舍及小農的屋頂都遭吹毀。

芥菜種會建立蘭嶼助人網絡，除了致力連結既有合作企業等資源的支持，芥菜種會所培力的新竹尖石鄉及台東海端鄉的原民青年也組成了志工隊，將前往幫忙小農重建雞舍和家園。蘭嶼災後房舍修繕、備災儲糧點增設緊急救援設備、社區產業復原等經費需求，急需社會大眾支持「弱勢扶助共好共生計畫」 https://lihi1.com/oX1xX，芥菜種會邀請大眾一起以助人的方式傳遞愛，幫助蘭嶼居民得以「共好共生」，捐款問題可加入基督教芥菜種會line官方帳號https://reurl.cc/aaa6l9由專人回覆，或電洽捐款專線02-7705-9292。

[關於基督教芥菜種會]

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡「芥助網」，致力「自立自助，共好共生」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。