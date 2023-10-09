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推動分組合作學習 5校教師赴紐西蘭參訪多元族群差異化教學

  • 中時即時 林志成
2023年10月9日台北市／國內5所分組合作學習績優深耕學校師長前往紐西蘭夫拉特布希小學參訪，學校以毛利人儀式歡迎。（教育部提供／林志成台北傳真）
2023年10月9日台北市／國內5所分組合作學習績優深耕學校師長前往紐西蘭夫拉特布希小學參訪，學校以毛利人儀式歡迎。（教育部提供／林志成台北傳真）

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為鼓勵全國中小學落實分組合作學習理念，及提供12年國教活化教學的學習典範，教育部國教署請國北教大辦理分組合作學習績優深耕學校評選，109及110學年度共評選5所績優深耕學校，並於今年暑假，由獲獎學校師長前往紐西蘭參訪，透過實際觀摩了解他國差異化教學實踐策略，進而促進學生適性學習。

同時，教育部國教署委請國北教大針對教師應如何進行班級內的分組教學，以提升學生學習能力，透過小組學習及協同學習，來達到提升教育品質及落實因材施教之目標。

這5所分組合作學習績優深耕學校分別為新北市立漳和國中、新竹縣立竹北國小、國立嘉義大學附小、高雄市前金國小、高雄市立文山高中附設國中部。

教育部表示，參訪紐西蘭期間，師長們觀摩霓可心小學、馬努雷瓦中學及夫拉特布希小學等三校，學生的種族與文化皆十分多元，學生的語言與學業表現差異極大，但皆成功地讓不同種族與文化多元的學生相互融合，即使語言與學業表現差異，學生仍可在同一課室中共同學習。

參訪教師分享，紐國在文化教育方面值得國內借鏡參考，尤其在原住民教育與新住民教育議題方面，此外當學生擁有良好的自主學習能力時，教師在課室內實施差異化教學，能更順暢有效。

教育部國教署說明，「活化教學~分組合作學習的理念與實踐方案」計畫，重視學生同儕互動與主動學習等教學策略，期許績優深耕學校教師們參訪紐西蘭三校的經驗，習得國際間更創新多元的合作學習教學策略，並透過後續經驗分享，讓更多師長們認識到族群文化、社經背景、身心障礙、學習程度等不同差異性的融合教育策略，促進學生適性學習。

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