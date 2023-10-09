《金融股》康和證連16年愛心捐血

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【時報記者林資傑台北報導】康和證(6016)連續16年參與協辦愛心捐血活動，今年攜手台北中心扶輪社等夥伴共同舉行「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動暨「造血幹細胞血液建檔」宣導活動，共有122人捐血，募得161袋、4萬250 cc熱血。

秋冬季節向來是缺血高峰期，康和證此次攜手台北中興扶輪社聯合國際扶輪3481地區第三分區、台北捐血中心、慈濟骨髓幹細胞中心、東方超、勝帷、李承洋建築師事務所、辛中醫診所、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，共同舉辦愛心捐血活動。

此次康和證、康和期、東方超捷、勝帷等公司同仁踴躍挽起袖子捐熱血，康和證總經理邱榮澄與康和期總經理王文浩也率先響應捐出熱血，共有122人捐血，總計募得161袋、4萬250 cc熱血，以實際活動善盡企業社會責任。

為感謝愛心捐血人，康和證特別準備捐1袋血送超商100元禮券、捐2袋血贈送200元超商禮券回饋，主辦單位台北中興扶輪社也準備愛心手工小饅頭、超商禮券、電影套票等抽獎贈品，當日捐血活動參與相當踴躍並圓滿結束。

而今年首次同時舉辦「造血幹細胞血液建檔」宣導活動，共有30位志願者登錄建檔。康和證指出，許多人誤以為捐贈造血幹細胞要抽取脊髓液，擔心有醫療風險而卻步，其實只要捐贈10 cc血液樣本，就能為俗稱血癌的白血病病友成功提升骨髓配對機率。

康和證董事長鄭大宇表示，康和連續16年參與協辦愛心捐血活動，是非常有意義的活動，以後將一直持續下去。感謝志工團隊不畏辛苦，協助捐血人填寫表格、核對資料及引導等工作，讓捐血車護理師可更有效率地執行業務，更感謝所有強風大雨中前來捐血的夥伴們。