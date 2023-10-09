前往主要內容
工商時報LOGO

因應疫後缺工 政院擬開放旅宿業移工？ 勞動部回應

  • 中時即時 林良齊
為因應旅宿業疫後缺工，近日傳出行政院要開放旅宿業移工。（報系資料照）
為因應旅宿業疫後缺工，近日傳出行政院要開放旅宿業移工。（報系資料照）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

旅宿業移工要開放？我國現行移工開放行業主要為產業移工（3K、營造、農業、漁業）及社福移工（機構、家庭）等，仍未開放服務業引進移工，近日傳出行政院要開放旅宿業移工一事，勞動部官員表示，服務業開放移工是大事，「現在討論要不要開放仍有點早」，程序面來看也要先經目的事業主管機關提案至跨國勞動力政策諮詢小組討論才有後續，但至今仍未有相關訊息。

據統計，截至今年8月為止，我國共有74萬5,696名移工，包括產業移工51萬5,513人、社福移工23萬183人，人數已再創史上新高。

為改善包括旅宿業、餐飲業等產業疫後缺工，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，讓求才薪資達一定基準專案缺工雇主能夠補實人力，鼓勵勞工受僱從事專案缺工工作，辦理專案缺工就業獎勵措施，符合條件的勞工最高可領1萬3,000元就業獎勵。

勞動部官員說，疫後旅宿業缺工是事實，政府因而推動改善缺工擴大就業方案協助，但以現行旅宿業的執行情況不太理想，推介超過5,000名本國勞工、成功媒合僅有400多名，勞動部將持續瞭解與檢討，而行政院對各行各業缺工原本就持續性關注，一直在行政院有相關的議題討論當中。

勞動部官員強調，但無論未來檢討狀況或政策走向，服務業開放移工是大事，「現在討論要不要開放仍有點早」，程序面來看也要先經目的事業主管機關提案至跨國勞動力政策諮詢小組討論才有後續，但至今仍未有相關訊息。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 金控獲利11日全數出爐 前三季獲利挑戰成長逾5％

  2. 兆豐金、聯茂等15檔Q3營收旺旺股 外資反手加碼

  3. 國慶連假後資金動能充沛 法人鎖定四大題材股

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。