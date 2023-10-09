《產業》慧榮贊助機器人賽事 助學子躍國際

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【時報記者王逸芯台北報導】全球NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技宣布，贊助2023亞洲VEX Signature機器人賽事，盼藉此鼓勵台灣學生參與世界教育型機器人競賽，進而與國際接軌。慧榮一直致力於支持教育領域的創新發展及長期培育更多的科技人才，希望以贊助此賽事鼓勵台灣學生積極參與這項具有挑戰性和教育性的比賽，並將台灣的創新和科技實力展現給世界。

Vex Signature是備受矚目的全球最大機器人競賽，聚焦於激發青少年對科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學的熱情，以及培養他們領導能力和團隊協作能力。參與年齡跨國中及高中，參賽學生需針對每個賽季所推出的主題，建構一部屬於自己的機器人，並在賽事中與其他參賽隊伍進行合作與競賽。台灣學生參與Vex Signature機器人賽事將有機會與來自美國、加拿大、大陸、日本等國家的優秀選手競逐榮譽。這不僅能夠提高他們的國際競爭力，還有助於拓展他們的人際網絡，結識志同道合的朋友，共同探索機器人技術的前沿。

慧榮總經理苟嘉章表示，深感台灣科技人才需要企業的投資培養，我們希望透過這次贊助，可以鼓勵台灣年輕學子們參與這樣的活動，能啟發他們的創新能力，並在過程中拓寬他們的國際視野，為未來的職業生涯打下堅實的基礎。

本屆亞洲賽事主辦學校為位於新竹的亞太美國學校Pacific American School，活動比賽日期為2023年12月15日至12月17日。本次活動不僅慧榮科技參與贊助外，同時也有許多企業共襄盛舉，如台積電(2330)、聯發科(2454)、威剛(3260)、倚天(2432)、天虹(6937)等科技大廠及國家太空中心參與。