由中華民國匹克球協會舉辦的「2023亞洲匹克球錦標賽」由亞洲匹克球聯合會(Asia Federation Pickleball)112年10月 7日在台中市網球中心開幕。邀集日本、韓國、印度、香港、越南、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、尼泊爾及菲律賓12個國家參賽，其中印尼和尼泊爾因簽證及經費不足放棄參賽，亞洲匹克球聯合會賴建豪會長表示，感謝中華民匹克球協會陳朝鍵理事長暨全體理監事用心辦好，這一次賽事，藉由匹克球在國際賽事中讓台灣選手佔有一席之地。

開幕式中大會邀請台中市副市長王育敏致詞，她特別感謝中華民國匹克球協會全力投入競賽的籌備工作，第一次承辦亞洲大賽就有10個國家超過500位選手參加，前來台中市參加比賽，她認為這是一次令人振奮的國際體育盛事，將為台中市帶來國際化的氛圍和運動活力。另外這次比賽的規模之大，不僅有助於促進台中市的飯店、旅遊業發展，還為臺灣與其他國家的文化交流提供了寶貴的機會。

台中市體育總會秘書長蘇柏興表示，舉辦這樣的國際比賽對於台中市的體育界和社區都是一次寶貴的機會。這不僅可以提高台中市的國際知名度，還可以鼓勵更多市民參與匹克球運動。他還表示，台中市體育總會將全力支持並協助比賽的順利舉辦，確保選手和觀眾都能享受到一場成功的比賽。這次錦標賽將有助於促進匹克球在台中市的普及，鼓勵更多人積極參與這項健康有趣的運動。

台中市匹克球協會理事長吳瓊華表示，對於匹克球的國際化和職業化前瞻性發展，強調這項運動在國際舞台上的重要性。此外，她非常榮幸地宣布，匹克球最大品牌，包括DUPR、SKECHERS、肯尼士全球股份有限公司PROKENNEX、JOOLA和DIADEM，已經提供了慷慨的贊助，這將有助於推動匹克球運動的發展和國際化。台灣企業如康博集團、台萬工業股份有限公司、台姿記工業股份有限公司、品皇公司、環緯健康科技國際有限公司、勇陸企業有限公司也是本次最大賽事贊助的主要支持者。台中市長億高中盧世傑校長親自率領三位師長及29位雙語班學生參與2023年亞洲盃匹克球錦標賽。

康博集團執行長李森斌表示，這是公司首次贊助亞洲盃匹克球錦標賽選手賽事服裝顯示對匹克球發展的積極支持。集團主席吳俊毅首次贊助承諾，將其資源和影響力投入到這項體育賽事中，有助於提高匹克球的知名度和普及度。匹克球運動選手需要放鬆舒壓按摩可以到泰晶殿，要讓身體更健康可以到康博診所EECP。這次贊助將不僅有助於推動匹克球在亞洲地區的發展，還為亞洲盃匹克球錦標賽提供了更多的資源和支援，從而提高了比賽的品質和影響力。執行長李森斌認為匹克球是一項有潛力的運動賽事，具有廣泛的吸引力，有助於促進身體健康和團隊合作。企業贊助將有助於推動匹克球的國際化發展，也有望在未來為康博集團帶來更多的機會和合作夥伴。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵表示，匹克球在台灣已經有12個縣市協會及委員會，普及性越來越廣泛，這一項運動為青少年通向國際化舞台提供了一條捷徑，希望未來匹克球運動可以加入亞運，隨著5大洲都有匹克球運動選手，更加入奧運的比賽項目中。我們期待著在第一屆亞洲匹克球錦標賽中見到精彩的比賽，並感謝所有支持這項運動的個人、政府機構和企業。