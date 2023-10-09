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蘇花路廊今午後湧現北返潮 恐塞車到深夜才緩解

  • 中時即時 羅亦晽
今天是雙十國慶連假第3天，蘇花路廊花蓮往宜蘭北上車流上午有逐漸增加趨勢，不過整體順暢無壅塞，公路局與警方依過往經驗研判，午後起將呈現車多壅塞狀況，且會持續到深夜才緩解。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）
今天是雙十國慶連假第3天，蘇花路廊花蓮往宜蘭北上車流上午有逐漸增加趨勢，不過整體順暢無壅塞，公路局與警方依過往經驗研判，午後起將呈現車多壅塞狀況，且會持續到深夜才緩解。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

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今天是雙十國慶連假第3天，蘇花路廊花蓮往宜蘭北上車流上午有逐漸增加趨勢，不過整體順暢無壅塞，公路局與警方依過往經驗研判，午後起，北上車潮將陸續湧現，全日車流量逾1.4萬輛次，車多壅塞狀況恐持續到深夜才會緩解。

公路局東區養護工程分局指出，昨國慶連假第2天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向全日交通量約9559輛次，花蓮往宜蘭北上則有8184輛次，整體交通量較去年同期南下減少20％，北上增加40％，全日車流順暢。

今是國慶連假第3天，有些民眾有預期心理，陸續提前北返，新城警分局和平派出所所長王祝光表示，蘇花路廊北上車道車流上午雖較昨天多，但南北向車流順暢無壅塞，行車速度正常，不過依過往經驗，下午2時起，北上車流將陸續增加。

公路局東區養護工程分局截至今天上午10時統計蘇花路廊車流量，宜蘭往花蓮南下累積車流量為2143輛，花蓮往宜蘭北上為1536輛；旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約77分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約75分。

公路局東區養護工程分局依過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估10時起起崇德地區將湧現北返車潮，預估今北上全日車流量約近1萬4200輛次，車多壅塞時段為中午12時至深夜11時，請欲北返用路人提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

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