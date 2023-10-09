「靠金融吃金融」 前中國光大老董李曉鵬遭雙開處分

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據中央紀委國家監委網站9日通報，中央紀委國家監委對中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予李曉鵬開除黨籍及公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，經查，李曉鵬喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央8項規定精神，違規收受禮品禮金、接受宴請；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等方面為他人謀利；違規借用管理和服務對象錢款、持有非上市公司股份，利用職權為親屬經營活動謀利；洩露尚未公開的幹部選拔任用事項；治家不嚴，家風不正；既想當官又想發財，長期以權謀私，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、業務承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，李曉鵬嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李曉鵬開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年64歲的李曉鵬是河南人，曾在武漢大學獲經濟學博士學位，是高級經濟師。今年4月，曾任中國工商銀行副行長的他從光大集團退休已1年多，確認遭中紀委進行紀律審查和監察調查。北京財新傳媒披露，多封舉報信指其拉幫結派，「搞小圈子和山頭文化，過度提拔河南籍幹部」。

大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」日前發文指出，據不完全統計，今年以來，金融系統內省管及以上級別幹部已有60多人接受審查調查。僅今年7月，落馬的6個中管幹部裡，金融系統就佔了一半，而且個個都是曾經的行業「大佬」。文章稱，開弓沒有回頭箭，金融反腐已行至「深水區」，必須不鬆懈、查到底。