「台南杯杯、十在優惠」10月限定 拍照上傳可獲折扣優惠

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台南市配合中央限塑政策，從今年10月起禁止轄內飲料店及攤商使用一次性塑膠材質飲料杯，目前自備環保杯的比例，已經從不到1成逐步提升到2至3成。市府環保局為鼓勵更多民眾自備環保杯，進一步推出「台南杯杯、十在優惠」活動，只要在10月份自備環保杯購買飲品並與店家或攤商合影，再將照片上傳到個人社群網站，一次就能獲得環保綠點500點，可享有購物、住宿等折扣優惠。

環保局長許仁澤表示，去年7月起「自備飲料杯省5元」政策上路後，今年10月起再針對轄內飲料店、攤商，全面推動禁用一次性塑膠材質飲料杯，目前管制的飲料店家約有7000家，預估每年可減少大約1億6000萬個一次性塑膠材質飲料杯，減少的飲料杯長度約可繞行學校操場8萬圈。

許仁澤還說，為了進一步擴大民眾自備環保杯的比例，「台南杯杯、十在優惠」活動不限定連鎖店家，舉凡早餐店、菜市場、商圈、夜市等，只要符合「自備」、「實質購買」、「確實以自備杯盛裝飲品」等3個要件即可參加，估計此一活動可減少約2萬個一次性飲料杯。

環保局指出，民眾只在10月31日前，自備非一次性飲料杯盛裝購買的飲品，與店家或攤商合影，將照片上傳至Facebook或Instagram公開貼文及打卡，並加入指定hashtags「台南杯杯十在優惠」，於消費當天回傳截圖或貼文連結至「112年台南杯杯」Line@官方帳號（ID： @839zyyps），經確認無誤後，一周內就會透過Line訊息收到環保綠點500點的兌換資訊，但活動期間每個Line帳號每日限定兌領1次。

環保局說，環保綠點可用於購買綠色商品、折抵環保標章旅館住宿或參與環保行動，每100點可折抵1元，使用於兌換、折抵取得環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章（CAS）、有機傳產品標章、產銷履歷（TAP）認證等環保商品，也可兌換電子優惠券在環保局藏金閣、環保標章旅館、環境教育場所，享有住宿、門票等折扣優惠。