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花旗中國出售個人財富管理業務 買家是這銀行

  • 旺報即時 陳冠宇
花旗銀行出售中國大陸的個人財富管理業務給匯豐銀行。（圖／美聯社）
花旗銀行出售中國大陸的個人財富管理業務給匯豐銀行。（圖／美聯社）

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匯豐銀行（中國）與花旗銀行（中國）今日對外宣布已達成協議，由匯豐中國收購花旗中國在中國大陸的個人財富管理業務，覆蓋花旗中國在全大陸11個主要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，約為36億美元（截至2023年8月）；預計交易將於2024年上半年完成。

第一財經報導，根據花旗中國消息，此次被收購的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的帳戶、存款和相關理財產品出售給匯豐中國。同時，匯豐中國還計劃向花旗中國服務於個人銀行財富管理業務的範圍內員工發出要約加入匯豐的大陸團隊。

具體到交易細節，此次交易總額為約36億美元，涉及個人存款和個人理財業務管理資產。截至目前，交易條款未披露，預計交易將於2024年上半年完成。

匯豐中國表示，中國大陸的財富管理行業發展前景廣闊，已經成為匯豐在亞太地區提升財富管理業務能級的發力點之一。該交易將進一步鞏固匯豐中國在外資銀行中的市場領先優勢。

目前，匯豐中國作為大陸資產規模最大的外資銀行，累計獲批的QDII境外投資額度在銀行同業中長期保持領先，其私人銀行服務已拓展至六個主要城市。

花旗早在2021年4月宣布一項全球戰略調整，退出包括中國大陸在內的十餘個市場的個人銀行業務。2022年12月，花旗宣布將逐步關閉其中國大陸的個人銀行業務，但不涉及其市場領先的對公業務。

目前，在花旗已宣布將退出個人銀行業務的跨亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球14個市場中，花旗已完成了在澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南8個市場的個人銀行業務出售。

花旗計劃於今年晚些時候完成印尼的個人銀行業務出售。除了關閉中國大陸的個人銀行業務，花旗也將關閉其韓國的個人銀行業務，還將全面結束其在俄羅斯的業務。花旗還宣布將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO。

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