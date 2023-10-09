「三貂嶺生態友善隧道」再奪設計獎 4度揚名國際

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新北市瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」再度獲得加拿大魁北克設計大獎「GRANDS PRIX DU DESIGN Awards 2023」年度大獎以及公共領域景觀設計、建築＋文化資產再利用白金獎與基礎設施白金獎，讓該隧道4度揚名國際，也讓新北市再次站上世界舞台。

三貂嶺隧道設計團隊先前以「THE DARK LINE時空暗線」命名，參加多項國外競賽，已陸續拿下「AFEX 2023法國建築師境外設計大獎」首獎、「2023 WLA Awards世界景觀設計獎」優秀獎、「LILA Awards 2023國際景觀獎」年度大獎等獎項，近期再拿下「2023魁北克設計大獎」年度大獎，讓這座隧道4度揚名國際。

工務局長祝惠美表示，市府耗資3億元，將自1985年起封閉長度約3.19公里的三貂嶺鐵道隧道，以環境永續的方式，修復兩座舊隧道，把沒落的工業遺址重新注入生機為具有人文歷史的公共空間，打造成全國首座採用鋼筋作為自行車道兼步道使用的歷史建築。

新工處施作時，以突破傳統的設計理念和對生態的尊重，極力保存文化史蹟塵封前原貌、完整性及恢復生物棲息環境條件，創造與自然環境和諧共存的城市空間，讓遊客可以體驗連結當地歷史、環境與生態痕跡，獲得國際獎項肯定，也是新北推動永續發展的成果發揚光大，登上世界舞台。

新工處長王益翔補充說明，魁北克設計大獎(GRANDS PRIX DU DESIGN Awards) 2007年在蒙特婁創立，主要表揚魁北克設計師和建築師的卓越成就，前13年僅限魁北克的公司報名，2020年起才開放向全球招募，並將優秀的設計分享於國際，得獎者的作品也會在INT設計期刊出版露出。