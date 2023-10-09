歌仔戲後場音樂保存者林竹岸辭世 享壽88歲

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重要傳統表演藝術「歌仔戲後場音樂」保存者林竹岸8日辭世，享壽88歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼並表示，林竹岸以歌仔戲為終身職志，致力於歌仔戲後場音樂演奏保存、推廣與傳承，除以豐富的演奏經驗，保存台灣歌仔戲伴奏音樂各時期特色，見證歌仔戲的發展與變遷，更熱心教學，作育英才無數，為後世留下珍貴無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。

林竹岸1936年生於雲林縣元長鄉，1970年以位於民權西路的「歌仔戲戲窟」所在地為名，創辦「民權歌劇團」。林竹岸精熟歌仔戲後場音樂演奏，歷經歌仔戲發展內台、賣藥團、廣播、外台、劇場等歷史階段，熟悉多劇種後場樂，如歌仔戲、客家戲、九甲戲、京戲、亂彈戲、布袋戲及西樂的音樂內涵，演奏技藝獨樹一幟，演奏技巧極富韻味，能精熟不同音樂並為之化用，更能搭配戲劇需要，以智慧選用伴奏樂器。其一生反映出台灣歌仔戲的發展與變遷，以及後場音樂的實貌。

歌仔戲後場音樂是歌仔戲表演藝術不可或缺的一環，其編制分文場和武場，林竹岸於2010年經新北市政府認定為傳統表演藝術「歌仔戲文場音樂」保存者，2018年經文化部認定為重要傳統表演藝術「歌仔戲後場音樂」保存者（俗稱人間國寶）。2019年起配合文化部進行師徒制的歌仔戲後場音樂傳習計畫至今，無一刻停歇傳統藝術的傳承工作，為「歌仔戲後場音樂」保存與傳承貢獻良多。