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新北電桿地下化今年完成23案 公示牌及網站揭露16日起試行

  • 中時即時 陳慰慈
新北市政府電纜地下化2020年至2022年累計完成103案，下地電桿656支，今年預計完成29案，目前已完成23案。（新北市經發局提供）
新北市政府電纜地下化2020年至2022年累計完成103案，下地電桿656支，今年預計完成29案，目前已完成23案。（新北市經發局提供）

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電杆影響市容美觀，新北市經發局表示，新北電桿地下化2020年至2022年累計完成103案，下地電桿656支，今年預計完成29案，目前已完成23案，並宣布16日起將試行現地公示牌及網站揭露電桿下地施作內容、範圍及預計完成時間等訊息。

經發局表示，另依據台電公司今年度8月提供資料顯示，新北市轄內總纜線長度共1萬6103公里，目前已地下化纜線長度為1萬1112公里，地下化程度為六都第二，僅次於台北市。

經發局長何怡明表示，新北市主要道路現已積極配合道路改善工程施作，為顧及民眾知的權利，16日起，將試行現地標示公示牌並於經發局網站揭露電桿下地施作內容、範圍及預計完成時間等訊息，避免電話答詢來回，降低訊息傳遞及溝通成本，希冀與民眾共享城市進步的碩果。

經發局表示，拔除電桿、移除電線，讓一覽無遺的天際線重新展現，是實現城市美學的一環，也是一座城市進步的重要指標，城市的進步看似理所當然，但是推動的過程卻一點也不簡單，電纜地下化除了需要市府及台電等管線單位的努力之外，尚有賴於地方民意、當地居民等，彼此相輔相成、互相配合。

經發局強調，未來市府仍會持續配合主要道路或捷運工程以及各開發區工程辦理電纜地下化，積極改善民眾用電品質、維護市容景觀，讓市民真正感受到城市的進步。

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