小犬帶來鹽塵害停電5天 嘉義4萬多民生用電終來電

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小犬颱風帶來的鹽塵害，造成嘉義地區自4日晚間起，累積曾停電戶數達4萬3150戶，經過台電公司總動員，與嘉義縣、市消防局支援水車投入卡鹽塵礙子清洗作業，以及全力搶修線路後，今9日中午12點，有通報且登錄的民生用電戶已搶修完成。

台電公司表示，小犬颱風有風無雨，造成嘉義累積曾停電戶數達4萬3150戶，台電嘉義區處自6日起請求支援嘉義縣6台、嘉義市4台消防水車協助礙子清掃，另除自有人力工作班及包商人力253人外，亦動員高雄、新營清洗礙子承攬商，並跨區處協調台中、台南、新營、鳳山、高雄及苗栗區處支援，至今中午有通報的民生用電戶皆已修復、來電。

台電嘉義區處表示，已將民眾有通報停電區域完成復電，若有未收到停電通報的零星用戶停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，台電獲通報後會立即前往復電。

台電嘉義區處表示，本次停電主要區域集中朴子市、東石鄉、布袋鎮、六腳鄉、義竹鄉等地區，沿海鄉鎮因小犬有風無雨狀態，導致鹽塵害飛揚，引起電力設備故障，許多高壓電線因強風吹襲而斷線，逐桿清洗礙子需投入比以往更多人力和跨機關合作，台電同仁犧牲連假假期，只為了能盡早替民眾來電。

台電嘉義區處特別感謝縣、市政府、自來水公司支援消防車清洗礙子，另立委蔡易餘、翁重鈞及各級民代、鄉鎮首長也站在同一陣線拚復電，同時感謝多數嘉義地區民眾體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，

至於台電公告已復電地區，但仍有個別用戶尚未來電，呼籲利用台電1911客服專線，告知停電住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度處理，並提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。