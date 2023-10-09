貢寮不只有海洋音樂祭 「牠」也過境田寮洋

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因舉辦海洋音樂祭而打響知名度的新北市貢寮區，其實還有水田候鳥季，新北市農業局表示，秋過境與冬候鳥的先遣部隊鷹斑鷸、高蹺鴴，以及國慶日前後報到的灰面鵟鷹等遷徙鳥類，陸續抵達田寮洋地區來補給營養，當地農民也提早將收割後的水稻田翻田蓄水，營造湛水泥灘地，迎接10月開始水田候鳥季。

農業局指出，貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，依據全世界最大的鳥類紀錄資料庫eBird平台顯示，截至今年9月底，田寮洋紀錄到的鳥種數已高達355種，主要源自於當地多元的棲地類型，例如會利用埤塘的小水鴨、琵嘴鴨；草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒；天空中飛翔的黑鳶、魚鷹等。

有國慶鳥之稱的灰面鵟鷹在田寮洋也看的到，灰面鵟鷹屬春秋過境鳥，主要分布於東亞地區，台灣位於其遷徙的重要路線上，因在國慶日前後過境，故又有國慶鳥的美稱，田寮洋10月也可發現它的蹤跡。

為支持地方農業發展，也讓遠道而來的遷徙鳥類有棲地可用，農業局與農業部林業及自然保育署合作，每年在10月上旬完成10公頃水田翻犁、維持低水位的湛水濕地樣態。農業局輔導瑞芳地區農會協助農民轉作友善耕作，推出田寮洋「信鳥到站」品牌，而照顧水鳥棲地一整年的水稻田，也成為品牌第一支友善商品「羽豐米」。

執行團隊人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，3年持續監測發現，除了鷸鴴類的紀錄隻次逐年增加，黃鶺鴒利用田埂、小水鴨也從埤塘轉向湛水田覓食。人禾基金會與貢寮區雙玉社區合作辦理培力課程，並深入貢寮各學校、社區辦理水鳥保育說明會。

新北市農業局長李玟提醒想一睹冬季野鳥丰采的朋友，切勿擅自闖入踩踏田埂、避免開車進入田寮洋田區堵塞農路。欲購買一等好米「信鳥到站」羽豐米等熱銷友善農產，可洽人禾環境倫理發展基金會官網或臉書粉絲頁查詢。