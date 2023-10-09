國慶連假第3天 國1小客車自撞護欄回堵6公里

今日是國慶連假第3日，截至11時，國道全線交通量29.3百萬車公里，預估今日交通量115百萬車公里。上午國道有小客車自撞護欄、6輛小客車追撞等事故，導致壅塞回堵。 高公局表示，上午9時43分國1北向344.6公里處有小客車及小貨車追撞，占用內側車道，10時22分排除，後方車流回堵7公里；9時46分國3南向423.7公里處6輛小客車追撞，占用外側車道，10時20分排除，後方車流回堵2公里；10時30分國1北向226公里處1輛小客車自撞護欄，占用外側路肩，於11時34分排除，造成後方車流回堵6公里。 預判今日下午重點壅塞11路段有：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。 另公路局說明，昨日省道部分路段車多或壅塞，包含台2線外木山路段至大武崙路段及淡水竹圍路段至紅樹林路段、台9線礁溪路段、台61線竹北至竹港大橋路段及中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台86線仁德及關廟路段等。 今日省道易壅塞路段預計有銜接國道的快速公路，包含中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道路段、台88線五甲至鳳山路段，主要省道路段包含台61線鳳鼻至香山及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段。 昨日西部國道客運共行駛5681班次，疏運9萬9355人，疏運人數較111年同期增加17.7％；東部國道客運路線共行駛1431班次，疏運2萬6004人，疏運人數較111年同期增加20.5％。