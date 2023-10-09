新北職訓中心給助力 越籍單親媽實現美甲店創業夢

40歲的越籍單親媽阮可瓊，從越南遠嫁來台近20年，離婚前長期在家照顧公婆與兩個年幼的小孩，直到公公過世與小孩長大，才以兼職工作型態重返職場，她的夢想是「開一家美甲店」，同事介紹她參加新北市政府職業訓練中心開辦的免費「美妝美睫實務培訓班-產訓合作班」，她笑說：「台灣的福利真的很好，越南都沒有這些。」

阮可瓊說，授課老師非常用心，結訓後在老師的鼓勵下考取美容丙級技術士證照，堅強好學的她，後來更是持續學習，考取二級美甲師的證照。她說到，具備美容證照對開美甲工作室是有幫助的，客人對她也會比較信任，而在課程中學到衛生、消毒工具的知識與技能，也為她在開辦美甲工作室打下基礎，這都是在坊間的美甲課程不一定會教到的。

阮可瓊創立的「K＆Q美甲Beauty Nails」工作室，店名取自阮可瓊原名Khả Quỳnh的字首，同時也有國王與皇后(King ＆ Queen)的涵義，希望讓人變美也做自己的主人。這間美甲工作室不僅圓了阮可瓊自幼的夢想，讓她利用所學技能自行開業，也達到經濟獨立養育兩名子女。雖然一開始創業艱辛，但阮可瓊用技術與誠意打動客人，現在客源穩定，預約客人至少排到3周以後。她很感謝職訓中心提供的免費失業者職訓課程，讓她培養一技之長，創業當自己的老闆。

勞工局長陳瑞嘉表示，新住民朋友在融入台灣生活後，同時也有進入就業市場的需求，為協助新住民重返職場或取得專業技術證照，新北職訓中心提供美容美髮、照顧服務及餐飲等各類職訓課程，歡迎上「新北勞動雲-職訓補給站」。另外職訓中心也建置網路學習平台，目前有烘焙丙級、美甲創業、異國料理創業小吃、門市服務人員、網路行銷、店舖經營管理等主題課程，並提供中、越、印、泰、英語字幕，歡迎新住民到「新北勞動雲-職訓補給站-職訓影音專區」線上學習。