科技市長射6新箭 加速舊城再生開啟都更元年

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桃園市長張善政上任後推動「未來城市空間發展會報」，除要舊城環境，更要都市更新，4月至今陸續推出放寬都更基地條件、調高營建單價、開放小基地容移調派、都更門檻降到75％等政策，申請代拆和新增透天厝整合獎勵法規正加速進行中，盼六新箭能加速桃園舊城再生，開啟桃園都更元年。

桃園市政府推出「未來城市空間發展會報」規畫舊城環境改造計畫，接著把矛頭指向都市更新，接連推出6項都更精進作為，希望促使舊城區街廓得以加速都市更新。

住宅發展處表示，桃園、中壢兩個舊城區對桃園人和中壢人而言，充滿著歷史的記憶和懷念，但是逐漸老舊的建築房舍和街廓環境，阻礙舊城區再發展的機會。因此，今年陸續推出6項都市更新的精進作為，來促使都更之推動。

首先是在今年4月修訂「都更單元畫定基準」，放寬都更基地的檢核條件。5月修訂「都更權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」，調高營建單價基準，讓共同負擔的金額更趨合理。7月啟動「跨街廓都更容積調派專案」，讓小基地的容積得以移出調派，增加參與都更的機會。10月亦將公告「受理提議劃定更新地區作業原則」，建物所有權人可以向市府提議畫定都更地區，同意門檻降低為75％，時程獎勵10％。

另外，住宅處正研訂「實施者申請代拆辦法」，明訂兼顧住戶權益及程序正義的代拆流程；亦研修「都更容積獎勵核算標準」，放寬開放空間及公益設施獎勵核算，並因地制宜新增透天厝整合獎勵項目，預計今年底就可以公告這二個法規。

住宅處表示，除了這6項都更法規層面的精進以提高都更誘因之外，在行政程序上也將都市設計審議、都市更新審議合併作業，以縮短時程，加速推動都更的效率。