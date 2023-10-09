世客博這展區 竟成雷鬼音樂者必去景點

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為了介紹雷鬼音樂與客家文化的關聯性，「2023世界客家博覽會」世界館內特別設置藝文巨擘陳藍狄的展示區，完整描述雷鬼音樂的推動以及客家人海外遷徙的歷程，成展覽中一大焦點，也吸引許多雷鬼音樂愛好者朝聖，更讓曾入圍金鐘獎的《上山下海過一夜》4位主持人連連驚呼，原來國際流行音樂「雷鬼樂」，竟然與客家人有關。

世界館執行策展人張嘉玲表示，早在1930年代，雷鬼音樂就在加勒比海的島國牙買加發跡，深受一場黑人基督教的宗教與社會運動「拉斯塔法里運動」（Rastafari movement）的影響，雷鬼原意是日常生活上一些瑣碎的事情，後續進而創造了雷鬼的音樂風格。

在19世紀末，因廢除黑奴制度，牙買加流失大量勞力，轉向中國大陸招募工人，其中勤奮努力的客家人便是首要選擇，陳藍狄先生也是在這樣的背景之下來到牙買加，成年後並投資開立唱片公司，透過與妻子的共同努力，他的唱片公司成為當時牙買加音樂產業中的領導品牌，而陳藍狄之子則受到家中薰陶，利用錄音室混音，創作出了迴響音樂（DUB Music）概念，並與傳奇雷鬼歌手Augustus Pablo合作，推出了專輯《Java》，被視為牙買加音樂史上的經典，也為雷鬼音樂的推廣，打下深厚的基礎。

張嘉玲指出，在80年代牙買加發生排華動亂，陳藍狄一家為躲避動亂移民至美國，並在紐約再度創立了唱片公司，致力推廣雷鬼音樂，藉由過去在牙買加建立的基礎與知名度，以及陳藍狄父子對於音樂的熱忱與造詣，該公司很快成為北美最大雷鬼唱片公司，陳藍狄因此也被視為是將雷鬼音樂推向世界的重要人物。

張嘉玲補充，除雷鬼音樂外，客家人在世界各地在文化上的融合及演變，也都留下了許多專屬於客家特色的音樂，包含了山歌、戲曲等。

在世客博世界館也特別設置「海外聽客音」體驗區域，讓來到世界館參觀的民眾，都能夠戴上耳機，細細聆聽來自世界各地的客家音樂，歡迎來自四面八方的遊客，都能一起來到世界客家博覽會世界館，深入瞭解客家人在音樂與文化融合的種種歷程與點滴。

2023世界客家博覽會展期自8月11日至10月15日，共規劃世界館及臺灣館2大主展區，還有8大副展區、17個衛星展區；其中臺灣館位在中壢區領航北路一段99號，而世界館則位於中壢區領航北路一段100號，開放時間週一至週四為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。