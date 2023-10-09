4個月斬獲千萬訂單！台南傳統樹脂廠，如何打進中國折疊手機供應鏈？「秘密配方只有3人知道」

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台灣一家傳統樹脂廠商，今年搖身一變，成為中國折疊手機供應鏈的一環，4個月內就斬獲千萬訂單。看似規模不大，卻是他們經過5年打磨的一次大躍進。

走進永捷台南安定廠，磚頭外牆的辦公室、一個個大型原料儲存槽，讓人彷彿瞬間穿越到民國60年代的加工廠。很難想像，正是這樣一座老工廠，竟生產出高科技折疊手機不可或缺的原料之一。

帶領永捷從傳統樹脂廠切入折疊手機供應鏈的功臣，是現年49歲的永捷總經理黃南豪。

看中折疊手機潛力 技轉三年正式量產

「我一開始是技術員，踩著別人的屍體上來的。」黃南豪笑說，他自逢甲大學交通管理系（現逢甲大學運輸與物流學系）畢業後，先後任職於堤維西交通、和桐集團、上曜集團等，累積了豐厚的管理經歷。

2011年，上曜董事長張祐銘入主永捷，卻在5年多前遇上前總經理出走，於是黃南豪臨危授命接任總座。

新官上任三把火，他一接手便大刀闊斧賣掉中國廠和越南廠，他解釋，「一是本來就虧損，二是海外廠不好控制，而且工廠賣給同業後還是可以買回來，最重要的是金流和團隊。」未料，該決策也意外讓永捷躲過中美貿易戰和疫情衝擊。

節流外更要開源，黃南豪下定決心另闢藍海市場，「已經成熟的產品要切進去成本很高，因此我瞄準那些有人在做、但很難做的。」

他首先看中的，是正在興起的折疊手機市場。實際上，當時折疊手機已成為電子展常客，手機上的 HARDCOAD（防刮硬化膜層）也經常被討論，但台灣尚未具備量產能力。

恰好，永捷32年來都在生產的PU（聚氨酯）材質，被工研院發現能用於製作HARDCOAD的塗液，於是他主動接下同業看來很難商業化的技術，投入研發。

「我和工研院合作過很多次，光電所、材料所等都有過。」黃南豪透露，憑藉過去在各產業積累的技轉經驗，加上不斷試驗，他們更改掉近5成配方，共花2年方成功量產。

「現在配方只有3人知道。」黃南豪透露，他們對配方和關鍵製程保密到家，更自詡是HARDCOAD界的可口可樂及牛頭牌沙茶醬，「我們的配方和日韓百分之百不同，只是終端產品一樣，某些規格甚至可以比他們更好。」

瞄準中國市場 用客製化取代日韓

跨出量產第一步，第二步黃南豪要找到正確市場。據他分析，折疊手機市場多在韓國和中國，但前者通常自己生產，無需向外購買HARDCOAD塗料，如此一來僅剩中國有市場。

然而，進軍中國市場的永捷很快碰壁，即使不斷應品牌商要求試驗新產品，卻仍被拒之門外。黃南豪說，「我在想，為什麼我們已經量產了，別人卻不願意買。」後來他才從中國返台的台幹口中得知，應該要找品牌指定的加工廠談，而非品牌端。

可惜的是，當時遇到疫情攪局，他們無法親自到中國找加工廠，直到今年初國境解封，永捷才迅速重返中國。果不其然，他們剛到4個月就接下千萬訂單，成為台灣第一家取得HARDCOAD訂單的廠商。

除了找對客戶，永捷還有一項致勝關鍵在於「高度客製化」。黃南豪解釋，由於韓國自身市場大，較不願意根據中國客戶需求改變配方或製程。相比之下，永捷不但能夠客製化，甚至客戶一有問題就能馬上飛到對岸處理。

不僅如此，過去與品牌商試驗的各式規格也沒有白費，黃南豪將其整理成一套資料庫，共計多達上千種配方，如今碰到客戶提出新需求，通常都能直接從資料庫找到對應規格。

展望未來商機，黃南豪坦言，目前尚未到最好時機，主因是5G並未如預期帶來換機潮，其次是目前主流品牌並未推出折疊手機，中國品牌又不夠強勢。除非，未來折疊手機的價格更有競爭力，或是大廠牌推出摺疊款式，方能迎來更大成長。

慶幸的是，黃南豪口袋裡還有許多策略，未來將朝廢液回收、防彈衣塗層等潛力市場進發，繼續為永捷創造多元獲利。

文／徐采薇