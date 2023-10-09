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黎巴嫩以色列邊境局勢也不妙！ 2國加強軍事存在、撤離居民

  • 中時即時 劉詠樂

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在以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）爆發新一輪大規模衝突的同時，黎巴嫩與以色列邊境局勢也陷入緊張。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）當地時間8日與以色列國防軍相互炮擊，以軍和黎巴嫩政府軍都開始加強邊境的軍事存在。

以色列和黎巴嫩尚無外交關係，迄今未解除敵對狀態。以色列長期視黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨為重大安全威脅，而真主黨和哈瑪斯一樣，都被美國定為恐怖組織。

2006年7月，以色列與真主黨發生嚴重衝突，衝突蔓延至黎巴嫩境內多地，造成黎方接近1200人死亡、以方約150人死亡。真主黨10月8日威脅以色列和美國，隨著以巴衝突加劇，他們會進一步參戰以支持哈瑪斯。

有伊朗撐腰的真主黨8日承認發射多枚火箭炮，攻擊3個以色列占領地點，以軍也證實出動戰機回擊席巴農場地區的真主黨前哨基地。

據《法新社》報導，以色列8日已開始在以黎邊境增兵，並部署坦克在2國邊境地區待命，更多部隊正在前往邊境的途中。 另據《以色列時報》當天報導，以色列國防部已下令，準備撤離以黎邊境附近的以色列居民。

與此同時，黎巴嫩軍方8日也稱，黎軍自7日起在邊境地區部署及巡邏，同時與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊協調，密切監控邊境局勢。 據《美聯社》報導，出於安全考慮，黎巴嫩軍方也已敦促民眾遠離部分以黎邊境地區。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊表示，已經加強在黎以邊境沿線的巡邏，正在與相關各方進行聯繫，該部隊呼籲各方保持克制，避免安全局勢迅速惡化。

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