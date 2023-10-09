外地建商插旗嘉市旅宿再推茶餐廳 黃敏惠：感謝看好嘉義

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於嘉義市火車站前精華商業區的鉅陞嘉義亮點旅店，3年前由鉅陞建築團隊入主，於疫情期間重新整建，主打親子客群，現假日、旺日住宿率9成以上，平日也有7成水準，今亮點旅店茶餐廳擴大經營剪綵，嘉義市長黃敏惠到場肯定鉅陞建築團隊董事長褚學忠眼光精準，看好嘉義市的發展潛力。

曾被喻為「最接地氣的董事長」褚學忠表示，他3年多前接手經營目前的亮點旅店，斥資8、9000萬元重新整建，鎖定親子客群主打親子房、親子餐廳等，透露自己公司推的建案多在六都等都會區，為提高住宿率、宣傳自家旅店，只要跟他買房、簽約客戶都送3天2夜住宿券，搭配「All In One一站式」伴手禮採購服務，目前旅店營運狀況十分穩定。

褚學忠說，來到嘉義市3年多，最深刻的感受，就是感受到這個城市不斷在改變，而且越變越好，尤其市府團隊的行政效率不斷提升，讓他很有感，強調鉅陞對嘉義市的投資，不只是過去式、不只是現在式，未來10年也會持續投資嘉義市，尤其這次擴大港點餐廳經營、旅店經營模式改變，就是希望嘉義市的觀光能不斷改變。

黃敏惠感謝褚學忠以精準的眼光，看好嘉義市發展的潛力，當疫情席捲全球時，反而加大投資嘉義市的力道，接手亮點旅店後閉館整修，化危機為轉機，將旅館改為主打親子客群的房型，為精華商業區更添旅宿亮點。

黃敏惠提到，旅店的設計理念，不但融合嘉義市特色木材與鐵道文化的「有感設計」，甚至結合嘉市好店，獨家推出「All In One一站式」服務，旅客只要在入住時下單，旅店就能代訂林聰明沙鍋魚頭、福義軒蛋捲、莊家方塊酥、蕊杜巧克力、三哥肉乾、嘉冠喜煎餅、阿榮師啤酒鴨等在地伴手禮，不僅讓住宿成為一種探索城市樂趣的體驗，更展現了嘉義人用心款待所有人的好客、熱情精神。

市府觀光新聞處表示，國慶連假期間嘉義市精采不斷，先有「粉紅超跑」白沙屯媽祖來嘉贊境，緊接著又有搖滾音樂祭熱力登場，帶來滿滿的觀光與旅宿人潮，今晚7點，已締造62萬參觀人次的「光織影舞」光影藝術展更將攜手地表最美跨界國樂樂團「無双樂團」於北香湖湖上帶來精采跨界演出，歡迎遊客把握今、明兩天展期，留下難忘的連假回憶。