基金會捐贈脊髓損傷者居家護理包 2年不曾間斷

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不忍脊髓損傷患者經濟負擔重，噶瑪噶居蔣揚社福慈善基金會從2021年9月起，每月捐贈台南市脊髓損傷者居家護理包，依每位患者需求客製化所需物資，分裝後配送至台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會，分送給有需要的患者，實施迄今2年多不曾間斷。

時值國慶連假，台南鹿野苑關懷之家有一群來自各地的老少志工，依據清單將尿布、導尿管等各種物資裝入護理包內，汗流浹背卻熱情十足。這些物資部分將運送至南市二個脊髓損傷者協會，部分則以郵寄方式寄送到家住偏遠地或不便前往協會領取的脊髓損傷者家中。

南市脊髓損傷者協會榮譽理事長陳宥蓉與常務監事吳振有9日到鹿野苑致謝，感謝基金會創辦人洛本天津仁波切與董事長譚守馨的慈悲與辛勞，前南市社會局長陳榮枝也前往關心、幫忙。

陳榮枝表示，蔣揚基金會每年舉辦佛祖請吃飯活動，除街友外也邀脊髓損傷者與腦麻患者參與，洛本天津仁波切看到許多年輕人因車禍或意外癱瘓，身體機能受損無法自理，又失去工作能力，醫療費龐大負擔幾乎拖垮整個家庭，對此相當不忍，特指示基金會與社會局研議協助辦法，希望從實質面提供幫助。

譚守馨說，在陳榮枝協助下，蔣揚基金會透過社會局及協會調查脊髓損傷患者所需的生活物資，再依據個人清單量身打造居家護理包，期能減輕其經濟壓力。目前基金會最缺的是志工，歡迎有意願的愛心人士加入，也歡迎社會團體資助物資一起擴大護理包內容，將正向溫暖的能量傳遞至社會各個角落。