星巴克打造歐式童話小屋 搭船遊湖喝咖啡、飲品限時半價

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花蓮靠山靠海適合連假出遊觀光，星巴克看準在地特色，座落於花東縱谷間的理想門市近日開幕，建築特色與童話小鎮相似，外觀就像是一個從童話故事裡走出來的夢幻小屋，融合美式人文自由與歐式文藝復興的浪漫風情。搭配落羽松四季變化與湖面倒影，宛如一幅出自大師之手的風景油畫，消費者也有機會一邊遊湖，一邊啜飲咖啡。

歡慶花蓮理想門市開幕，星巴克以花東落羽松特色的元素，並巧妙融入品牌核心意象及門市獨特建物外觀，開賣一系列夢幻粉紅商品，包括馬克杯、提袋、隨行卡商品。「羽杉秘境馬克杯」設計風格以童話故事、特殊晶鑽花紙為特色，在杯面呈現如畫般的秋色落羽松與河面波光粼粼場景，相當精緻。呼應本次童話莊園夢幻風格所設計的「粉色編織提袋」，以簡約俐落的外觀，搭配皮革編織時尚元素。

本次也推出與在地連結的點心「烤甘薯生乳捲」，以生乳捲做口味變化，內餡放入烤地瓜泥搭配鮮奶油，綿密的口感加上鬆軟的蛋糕體。另一款特色輕食為「剝皮辣椒雞肉堡」，以「剝皮辣椒」風味入菜，搭配靈魂組合「雞肉」，剝皮辣椒的微微辣口、清爽的風味，拌炒香嫩多汁的雞肉，夾入富有口感的紅麴巧巴達堡體，中西合併的多元風味。

10月27日前，花蓮區6家門市（花蓮、花蓮遠百、花蓮中央、花蓮新站、花蓮和平、洄瀾），凡出示花蓮理想門市消費發票／明細，可享相同飲料第二杯半價優惠乙次。10月28日至11月26日憑花蓮理想大地遊湖船票，可享相同飲品第二杯半價優惠，購買花蓮理想特色商品亦可享同樣好康。