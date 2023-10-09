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預期人車潮防國慶日哄抬價格 中市加強稽查停車場

  • 中時即時 林欣儀_台中
避免停車場業者趁著國慶連假哄抬價格，台中市府連假期間加強稽查。(台中市府提供)
避免停車場業者趁著國慶連假哄抬價格，台中市府連假期間加強稽查。(台中市府提供)

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國慶4天連假邁入第3天，有感於明天就是國慶焰火表演，台中市西屯區中央公園及逢甲商圈周邊可能湧入大量人潮車潮，為避免停車業者趁機哄抬價格，台中市交通局加強稽查，若發現有未依停車場登記證核定費率收費，將裁罰3000元至1萬5000元罰鍰，如未改善還可連續處罰並廢止停車場登記證。 交通局長葉昭甫表示，今年國慶有4天連續假期，且9日、10日在中央公園皆舉辦「112年國慶焰火在台中」表演活動，10日晚間更有焰火秀及無人機展演，預計吸引大批民眾前往，市府為避免周邊停車業者趁機哄抬價格，日前已要求業者必須依核定費率收費。 停車管理處指出，為確實了解停車業者營運情況，已安排人力分別於8日、10日將現場稽查停車場，其中8日共稽查西屯區逢甲商圈、中央公園周邊14家業者，無發現違規情況，並要求業者必須在入場時先告知民眾收費上限，避免衍生消費爭議。 交通局表示，因應國慶日前後可能出現的車潮，停管處取締違規停車場行動不打烊，若發現業者未依停車場登記證核定的費率收費，將依法裁處3000元至1萬5000元罰鍰，且得連續處罰、情節嚴重者更可廢止停車場登記證，呼籲業者不要因小失大。 此外，為提供民眾相關停車資訊，交通局並於「台中交通網」APP增加「景點周邊停車場」功能，協助民眾掌握各重要景點及商圈停車資訊，另也建議可搭乘4條接駁路線前往國慶焰火會場，避免壅塞。

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