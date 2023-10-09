偽裝主管口氣寄信、假造ChatGPT網站詐騙…AI淪為駭客犯罪工具，企業如何解？

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《神隱任務》電影中，主角湯姆克魯斯正躲避警察追緝，下一秒，他的臉竟被換成其他人，卻看不出絲毫破綻。「這就是AI的能力，甚至連聲音都能換。」全球前三大網路安全公司Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生接受《今周刊》專訪時說道。除了提升工作效率，AI也已成為網路犯罪者常用的工具，隨著應用層面擴大，AI究竟對資安帶來哪些威脅？企業該如何防範？

「自ChatGPT問世後，新型態的詐騙、未知惡意程式越來越多。」Palo Alto Networks台灣區技術總監蕭松瀛指出，在ChatGPT出現後，與它功能類似或模仿的網站大幅增加，人們可能不清楚真實網站的樣貌，或是想搜尋可替代的方案，就會進到這類網站註冊，網路犯罪者便趁機植入惡意程式，或進行詐騙。

根據Palo Alto Networks威脅情報小組調查，從2022 年 11 月至 2023 年 4 月間，與 ChatGPT 相關的良性和惡意網域，每月註冊量增加了910%，且幾乎都在試圖模仿ChatGPT；另外，從URL（網址）過濾系統中，每天還檢測到多達118個與ChatGPT相關的惡意網址，「隨著數百萬人使用 ChatGPT，我們看到相關騙局不足為奇，這些騙局在過去一年中呈爆炸式增長，因為網路犯罪者正利用 AI 話題炒作。」

再來，隨著AI應用越來越廣，BEC（商務電子郵件入侵）詐騙數量同樣在成長。BEC詐騙又稱為「變臉詐騙」，指的是犯罪者偽裝成主管、供應商，透過偽造的電子郵件帳號及資訊，與被害者互動並詐騙。

蕭松瀛說，現在越來越多犯罪者利用生成式AI，模擬出老闆的語氣，自動化撰寫電子郵件，不但速度快、規模大，詐騙成功率也提高。「以前可能不小心打成中國用語，一下就被識破，但現在AI透過學習，偽造出來的東西是非常難分辨的。」

第三項趨勢，則是用AI生成，且能夠閃躲掉防毒軟體的惡意程式，數量正在上升。據調查，在使用營運技術（OT）的產業中，惡意軟體正在增加，其中製造業、公用事業和能源業，從2021年到2022年，每個組織遭受惡意軟體攻擊的平均數量增加超過2.3倍。蕭松瀛指出，AI模型先學習如何躲掉資安產品的偵測，駭客再利用AI，生成具備這種特性的惡意程式，導致就算裝了防毒軟體，也查不到惡意程式入侵，且這類程式很常被夾帶在釣魚郵件中，誘導被害人點擊。

面對AI被駭客利用為犯罪工具，企業還能怎麼做？

「現在駭客都會用AI、機器學習來攻擊你，作為阻擋方，資安產品也必須具備這些能力。」尤惠生說，首先，企業資安防護產品需導入AI偵測惡意程式，並能自動化處理攻擊事件。舉例來說，傳統的資安防護，遇到攻擊時只會發出警告，且會以單一事件處理，無法判斷整體風險。但有自動化功能的資安產品，可以控制不同的裝置，在遇到攻擊或偵測到風險時，自動採取應對措施。

除此之外，企業也應採取「零信任」架構，零信任分為三階段：身份辨識、設備辨識、信任推斷。身份辨識即用雙重以上方式，確認使用者身份；設備辨識則是確定設備是否為公司合法設備、健康狀態、防毒軟體有沒有正常啟動等；最後信任推斷會有一組模型，替使用者帳號計算分數，分數越高表示該帳號越危險，很可能已經被攻擊，需要隔離。

尤惠生指出，目前台灣企業都仍停留在前兩階段，只少還要1到2年，才能建立完整的零信任架構。

根據該公司調查顯示，台灣勒索軟體攻擊數量為全球第12名；在日本及亞太地區排第3，排名都較2022年提升，且攻擊數量也比前一年成長121%，受攻擊對象同樣聚集在製造、法律服務及高科技產業。不過，正是因為被「打怕了」，尤惠生認為，台灣企業資安防護進步的速度，相較於其他國家已經算快，而近年來政府法規的訂定與執行，也已讓業者的資安意識快速提升。