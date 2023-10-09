北港老塗獅「白鶴獅陣」登國慶舞台 展現雲林文化底蘊

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雲林縣傳統表演藝術北港老塗獅「白鶴獅陣」，今年首度獲邀參與雙十國慶演出，傳承超過1甲子的「白鶴獅陣」，是國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」最引人注目的獅陣，10日將登上國慶舞台，讓國人見證北港陣頭的魅力，北港朝天宮9日特別致贈「鶴獅耀揚」匾額，並協助其永續傳承。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港老塗獅是雲林最活耀的台灣獅陣之一，充滿年輕活力，也是每年參與北港朝天宮「北港迎媽祖」的傳統獅陣，表現非常亮眼，今年受邀登上國慶舞台，可說是「藝陣之光」，因此代表北港朝天宮致贈「鶴獅耀揚」匾額。

雲林縣長張麗善說，「白鶴獅陣」於2019年登錄雲林縣傳統表演藝術，保存者為「雲林縣老塗獅藝陣文化發展協會」，現任會長黃厚銘藝師，不僅充分掌握白鶴獅製作技術，更熟悉相關知識與執行技巧，且積極培育後進及技藝傳承。

張麗善提到，除了「白鶴獅陣」本身，今年2月也通過登錄「白鶴獅製作技術」為雲林縣文化資產保存技術，並認定黃厚銘為保存者。此次北港老塗獅的「白鶴獅陣」，代表雲林縣傳統表演藝術首次登上國慶舞台，要讓國人好好欣賞雲林的文化底蘊。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，由黃厚銘帶領的北港老塗獅，持續透過傳習計畫培育後進，每年在灣內社區培訓年輕學子，並透過各式推廣活動，讓白鶴獅陣承先啟後、永續傳承。

黃厚銘表示，北港老塗獅全體團員感謝雲林縣政府支持及朝天宮鼓勵，特地帶領團員向北港媽祖稟告，祈求演出成功，演出當日將全力以赴，展現傳統台灣獅陣的熱血精神。