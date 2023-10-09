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秋意濃欒樹換新裝 中和四號公園飄落「黃金雨」

  • 中時即時 高鈞麟
新北市中和區境內的八二三公園別名「四號公園」，園內種有多株臺灣欒樹。（新北市景觀處提供）
新北市中和區境內的八二三公園別名「四號公園」，園內種有多株臺灣欒樹。（新北市景觀處提供）

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中和四號公園園內種有多株台灣欒樹，初秋開花時，黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下，落花像金雨灑落，民眾散步在中和四號公園綠帶，彎曲自然步道中觀賞欒樹花海，重新感受到自然脈動的欣喜。

台灣欒樹分布廣泛，新北市除鄰近河濱區域的「城林橋下河濱公園」、「媽祖田河濱公園」及「樹林河濱公園露營自行車道」外，位於市區內的中和四號公園裡也可見到欒樹。

中和四號公園又稱「八二三紀念公園」、「中和公園」，是目前雙和地區最大的公園，有「雙和之肺」的美譽。園內種有多株台灣欒樹，為無患子科欒樹屬的落葉喬木，因葉形似苦楝，別名「苦楝舅」，因隨四季變化出鮮綠、翠綠、金黃、紅褐四種繽紛色彩而有四色樹之稱。

新北市景觀處指出，初秋開花時黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下，落花像金雨灑落，因而有個浪漫的英文名字Taiwan Golden rain Tree「台灣金雨樹」或Flame Gold rain Tree。

景觀處表示，欒樹開花初期，先由金黃花序構成一波波黃金花浪，深秋後漸漸搭配紅色氣囊狀的蒴果，濃綠的樹葉襯托黃、紅相間的花、果，從遠處看就像一幅美麗的風景畫。

景觀處說，台灣欒樹秋天繽紛的色彩為城市帶來活力，尤其散步在中和四號公園綠帶，彎曲自然步道中觀賞欒樹花海，會重新感受到自然脈動的欣喜。

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