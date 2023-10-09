藤編、金屬烤漆設計 新北環狀線「美學列車」驚豔網友

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配合10月6至22日台灣設計展在新北市登場，捷運環狀線推出首列主題列車「環狀線的移動美學」，跳脫傳統車廂設計，融入木材、紡織、塑膠、金屬等多種元素，並結合新北在地工藝及職人手作特色，讓民眾搭乘時感受美學，讓網友稱讚好美，還有網友打趣說，台北捷運文湖線可以參考。

新北捷運公司表示，「環狀線的移動美學」主題列車用木材、紡織、塑膠、金屬等材料，結合木工、編織、板金、玻璃、金屬烤漆等工藝，改造立柱、拉環、座椅、車廂、屏風等設施，創造獨特的列車辨識度，保有交通運輸的功能性，更具觀賞性，同時保留2節原車廂，讓民眾體驗改造的前後差異。

新北捷運公司指出，設計團隊以「一側看城、一側看山」的理念，打造列車兩側不同的窗景，座椅區改為類包覆空間，搭配手作編織的博愛座坐墊；車廂外觀以黑色和灰色取代原本的黃色，呼應台灣設計展「Ｏ起來」（圈起來）的主題意象。

新北捷運公司表示，「環狀線的移動美學」主題列車即日起設計展期內，每日由大坪林站往來新北產業園區站間，平日6時35分及假日6時17分起以固定班次運行，平日晚間更特別開放靜態展示時段。

新北捷運公司也提醒，台灣設計展在新北除了鶯歌主展區及「環狀線的移動美學」主題列車外，環狀線「新北產業園區、頭前庄、板橋、景安、十四張」等5站的衛星展區都各有特色，民眾可多利用大眾運輸工具前往觀賞。