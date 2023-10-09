《產業》智慧能源週 沃旭5亮點：風機總數為同業2倍

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【時報記者葉時安台北報導】沃旭能源將於10月18至20日參與「2023台灣國際智慧能源週」，沃旭能源今年能源週五大亮點活動，開啟亞太淨零轉型篇章，沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，沃旭能源目前完成安裝的風機總數為所有風電業者兩倍之多，併網容量位居全台再生能源發電廠之冠。

沃旭能源展中可進而了解1.82 GW大彰化離岸風場最新進展，沃旭打造正港「運維台灣隊」，為國家培育世界級運維能量的成果，以及兼顧產業、環境、社區和人才永續發展的努力，開啟台灣全方位領航亞太淨零轉型的旅程。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，沃旭能源目前完成安裝的風機總數為所有風電業者兩倍之多，併網容量位居全台再生能源發電廠之冠，更是台灣唯一厚植在地離岸風電運維團隊和專業的企業，以確保大彰化離岸風場穩定供應大規模綠電，從硬實力到軟實力，為台灣創造離岸風電長期核心競爭力。

沃旭能源今年能源週五大亮點活動為，亞太淨零轉型白皮書發表會、大彰化風場紀錄影片放映會、為台灣環境創造正面效益等。

其中開幕活動的亞太淨零轉型白皮書發表會，沃旭能源於10月18日上午11點20分舉辦記者會，發表「打造亞太淨零轉型前進之路」(Let’s open the path to progress)白皮書，這是沃旭首次針對亞太離岸風電產業提出展望與建言，將台灣的學習經驗與成果分享給亞太其他市場，協助促進區域能源轉型。

大彰化風場紀錄影片放映會中，沃旭能源將在能源週首度公開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場最新進度與運維團隊紀錄影片，了解這座台灣併網容量最多、安裝規模最大、距岸最遠風場的壯闊工程，建置期間沃旭更攜手超過200家在地供應商與承包商，創造超過7200多個就業機會，締造台灣風電歷史。