浪子創業有成 攜手公益團體關懷台中街友

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小犬風災肆虐後，街友的生活更為艱難，浪子回頭的林柏君，在創業有成後，攜手希望愛生命關懷協會，今（9）日中午在台中火車站關懷慰問街友，不僅發放便當且貼心準備小紅包，讓街友們感受到社會的溫暖。

9日包括台中市記者協會輔導理事長陳羿翔、台中市多位民代與代表、藝人朱琳及歌手陳凡騏等人均到場共襄盛舉！

現年27歲的林柏君從小家境不好，13歲就在回收廠打工、16歲學搭鷹架，18歲退伍後因誤入歧途，在獄中努力自修行銷相關知識，出獄後拿著借來的百萬創業，目前創立了資本額千萬元的天下財富有限公司。

經常低調參加公益活動的林柏君表示，一直希望有能力後能夠回饋社會，此次風災嚴重，「很多人發揮大愛救助地方，這種比較會被忽略到的弱勢，就讓我們略盡點綿薄之力！」

希望愛生命關懷協會理事長王麗嘉表示，感謝林柏君對協會的捐助，讓愛能一直延續下去。

台中市議員羅廷瑋則表示，林柏君事業有成後秉持「取之社會、回饋社會」的精神，今日來到台中火車站關懷慰問街友，越進步的城市越有需要大家關懷的地方，社會有光亮亦有黑暗面更值得大家去關注，「中市府也會定期關懷，但民間的資源、力量一定比官方還要大！」

市議員黃仁另一半王春梅也表示，感謝林柏君攜手希望愛生命關懷協會一起關懷街友，更感謝他對台中市原住民的關懷與協助；協會愛心大使朱琳表示，協會除了關懷弱勢外，也關懷動物，讓愛能傳遞到每個需要的角落。