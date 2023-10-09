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德國雙人品牌代言人坤達 用智能家電煮出活力料理幫粉絲充電

坤達熱愛德國雙人牌，每天早上會以「破壁調理機」打果汁，也能自己在家調配醬汁，家中有整套德國雙人牌鍋具及周邊，最近新款白色刀具組讓他愛不釋手，吸真空不只讓食材更保鮮，玩的過程讓他感到很療癒，很喜歡從備料、調料、到煮好盛盤很享受烹飪的過程

  • 工商時報 王妙琴
頂級廚具品牌德國雙人今（９）天代言人坤達擔任一日店長，親手用「破壁調理機」及「黑曜鍋」做出超夯的能量料理「豆腐尬雞塊 蹦出Energy-豆腐雞塊」。圖／王妙琴
頂級廚具品牌德國雙人今（９）天代言人坤達擔任一日店長，親手用「破壁調理機」及「黑曜鍋」做出超夯的能量料理「豆腐尬雞塊 蹦出Energy-豆腐雞塊」。圖／王妙琴

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頂級廚具品牌德國雙人今年已經創立292週年，品牌邀請全方位藝人坤達擔任年度代言人，坤達9日化身「天菜大廚」出席台中新光三越中港店「一日店長」活動，現場人山人海，坤達用德國雙人廚具做出能量料理，為粉絲們帶來天菜大廚料理挑戰賽。坤達用黑曜鍋做出超夯的能量料理「豆腐尬雞塊 蹦出Energy-豆腐雞塊」，並使用德國雙人ENFINIGY廚房智能家電「破壁調理機」現打私房飲品奇異檸檬mojito，幫粉絲們在忙碌生活中充電。

去年在德國雙人廚藝學院進修的坤達，今年學成歸來化身天菜大廚，展現驚人廚藝技術，活動開始後，他先是拿起最萬用的白色Pollux刀具，把食材逐一切塊，大小平均一致，主廚Eason也不禁讚美他的刀工很細緻！接著坤達示範正確使用「Fresh&Save智能真空保鮮組」將未用完的食材保存好，比起一般保鮮方式可延長五倍保鮮時間，同時延緩食材氧化，保留最原先的色香味和營養。

「破壁調理機」打果汁可搭配抽真空(破壁機上方)，讓果汁更持久保鮮，每分鐘快速攪打24000下，果汁口感更加綿密。圖／王妙琴
「破壁調理機」打果汁可搭配抽真空(破壁機上方)，讓果汁更持久保鮮，每分鐘快速攪打24000下，果汁口感更加綿密。圖／王妙琴

坤達以破壁調理機攪打出肉泥，擠出他的英文名KD字樣的豆腐雞塊，再用黑曜鍋煎熟，好玩又不失創意。圖／王妙琴
坤達以破壁調理機攪打出肉泥，擠出他的英文名KD字樣的豆腐雞塊，再用黑曜鍋煎熟，好玩又不失創意。圖／王妙琴

料理到一半，坤達玩心大起，臨時提議要做出自己名字的雞塊，他先是仔細將雞肉放入「破壁機」，藉由德國雙人特殊配方鋼材刀片快速攪打成泥狀後，透過「黑曜鍋」不沾與快速導熱的特性加快烹飪速度，加熱時現場香氣四溢，粉絲們也不斷為他加油、相當熱鬧，坤達也寵粉地讓粉絲近距離參與料理過程。

最後，坤達使用破壁調理機將新鮮檸檬、薄荷葉倒入智能家電中，做出私房飲品奇異檸檬mojito，同時也說德國雙人的破壁調理機很厲害，他私底下也很愛用，機器有五種訂製模式，果昔、醬料、冰沙、清潔模式，還可以12檔自選檔位，依照自己想要的口感調整，非常方便！

坤達與粉絲一起做出私房飲品奇異檸檬mojito。圖／王妙琴
坤達與粉絲一起做出私房飲品奇異檸檬mojito。圖／王妙琴

完成料理後，在和粉絲互動的橋段中，坤達也遞上親手製作的料理與大家一同分享美味，用料理提升大家滿滿的Energy。活動當天除了有特別遊戲，品牌還祭出超狂優惠，貼心的坤達也與品牌準備了手繪禮品小物，只要購買周年慶活動商品即有機會獲得，讓現場氣氛嗨到最高點。

而週年慶期間特定的限量組合，除了大家最期待的百貨滿額禮之外，德國雙人週年慶再加碼，單筆消費滿6000元送耐熱玻璃吸管組，單筆消費滿15000元送廚師3件組，購買STAUB鑄鐵鍋正品滿5000元再送兔造型鍋蓋頭。優惠數量有限，活動詳情請洽百貨專櫃或至德國雙人粉專詢問。

坤達說有一套好工具讓料理變得更輕鬆，「黑曜鍋」不沾與快速導熱的特性讓人人都可以成為料理達人。圖／王妙琴
坤達說有一套好工具讓料理變得更輕鬆，「黑曜鍋」不沾與快速導熱的特性讓人人都可以成為料理達人。圖／王妙琴

想近距離體驗天菜大廚坤達的魅力嗎？接下來還有兩場「天菜大廚料理挑戰賽」，現場一樣有機會獲得坤達手繪禮品小物及親手做的料理，喜愛德國雙人與坤達的粉絲千萬不要錯過！

台北信義場 活動日期：10/19 14:00-16:00 -活動地點：台北信義新光三越A8 7F

台北忠孝場 -活動日期：11/11 14:00-16:00 -活動地點：台北忠孝SOGO 8F

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