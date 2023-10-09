24檔9月營收登峰 法人銀彈加碼前段班

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【時報資訊 財經內容中心】2023年9月上市櫃營收哪些公司不但創下單月歷史新高，且為法人積極押寶對象？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至8日累計1,175家公司已公布營收成績單，共計24家單月營收創歷史新高，其中亞翔(6139)、定穎投控(3715)及台光電(2383)等個股，業績一把罩深受法人青睞，近10日上市吸金王由亞翔(6139)搶下，法人累計砸入銀彈11.65億元，買超1.09萬張；上櫃則為長聖(6712)，累計吸金4.19億元，法人買超0.20萬張。

24檔單月營收創歷史新高個股，上市公司計有13檔、上櫃公司計有11檔，大多分布在電週邊、電零組及其他等類股。在法人買超方面，業績題材火爆亦成為法人積極鎖定的標的，依近10日法人「百萬級」銀彈押寶股排序，上市公司依序為亞翔(6139)、定穎投控(3715)、台光電(2383)、玉晶光(3406)、智易(3596)、潤隆(1808)、麗清(3346)及和潤企業(6592)，買超金額介於11.65億元~0.95億元。上櫃公司依序為長聖(6712)、系微(6231)、勁豐(6577)、安碁資訊(6690)及新鼎(5209)，買超金額介於4.19億元~0.05億元。

上市櫃單月營收新高股，法人重金押寶前段班個股，進一步觀察股價表現，近10日股價表現勝大盤個股，其中以定穎投控(3715)表現最為亮眼，波段漲幅逾47.39%，亞翔(6139)、台光電(2383)分居二、三名，分別上漲20.34%及上漲11.97%；勁豐(6577)上漲11.11%、麗清(3346)上漲8.05%則分居第四及第五名。定穎投控(3715)等個股不但9月營收創下歷史新高，更有法人買超加持，且短線股價相對有表現，可望成為盤面上聚焦的標的。

●營收登天，法人重金押寶股排行：

※上市個股前五大

1.亞翔(6139)近10日三大法人買超金額11.65億元、買超1.09萬張；近10日波段漲20.34%。

2.定穎投控(3715)近10日三大法人買超金額11.18億元、買超1.25萬張；近10日波段漲47.39%。

3.台光電(2383)近10日三大法人買超金額9.88億元、買超0.23萬張；近10日波段漲11.97%。

4.玉晶光(3406)近10日三大法人買超金額3.03億元、買超0.08萬張；近10日波段漲5.03%。

5.智易(3596)近10日三大法人買超金額2.90億元、買超0.18萬張；近10日波段跌0.91%。

※上櫃個股前五大

1.長聖(6712)近10日三大法人買超金額4.19億元、買超0.20萬張；近10日波段漲6.09%。

2.系微(6231)近10日三大法人買超金額0.60億元、買超0.04萬張；近10日波段漲3.00%。

3.勁豐(6577)近10日三大法人買超金額0.07億元、買超0.01萬張；近10日波段漲11.11%。

4.安碁資訊(6690)近10日三大法人買超金額0.06億元、買超0.00萬張；近10日波段漲6.54%。

5.新鼎(5209)近10日三大法人買超金額0.05億元、買超0.00萬張；近10日波段漲0.29%。