小犬捲鹽塵害致停電 民生、農業損失綠委提4大訴求

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小犬颱風導致嘉義沿海鹽塵害嚴重，不僅電線桿礙子附著過多的鹽分、灰塵停電，當天類似焚風現象也造成農作物受損嚴重，至上周五放連假前，嘉義縣農業處統計已有近700萬農業損失，立委蔡易餘除針對停電部分，表示將提出減免電費補償停電用戶等訴求外，也呼籲農業部，若災損達到天然災害門檻，請盡速公告災損救助，協助農民復耕！

蔡易餘表示，日前他邀集縣府農業處長許彰敏、農糧署南區分署及農改場等代表前往勘查農作物受損狀況，沿海農作物包括辣椒、南瓜、西瓜、空心菜、苦瓜、秋葵、空心菜、黑豆、毛豆、香蕉、玉米等因焚風燒傷，部分溫室也因為風量過大而破裂，目前縣府農業處統計損失將近700多萬，行政院副院長鄭文燦已指示農業機構盡速統計災損情形。

許彰敏說，700萬農損金額數據是連假前的概估數，預期周三恢復上班後，隨各公所的災損通報陸續進來，損失金額會再增加。另縣府漁業科初步統計，因停電漁業受災通報情形，東石鄉2處吳郭魚死亡計3000尾、布袋鎮1處烏魚死亡4000多尾。

漁業科長張建成說，一般漁民會視魚種需氧量需求，在魚塭發電機安裝，如鱸魚、鰻魚屬需氣量高，大多都會有安裝發電機，另吳郭魚、烏魚安裝比例亦高，如果沒有發電機或故障未運轉，漁民會視需求，預防性或緊急投放增氧錠或雙氧水，為水產物供氧，避免因停電損失。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，這次養殖戶或多或少會有一些零星損失，但不算嚴重，主要是養殖密度高的多半會自備發電機，而受損可能原因不外乎發電機不堪負荷，不得不暫時停機造成魚類缺氧，或是發電機的馬達不夠大，只能讓部分水車運作等。

蔡易餘說，他將會在下周經濟委員會開會時與經濟部溝通討論颱風問題，並提出4大訴求，一是這次停電主要是鹽塵害影響，產生洩漏電流與火花現象，造成搶修復電完成後，仍無法正常送電，未來如遇鹽塵害，應該記取教訓，先清洗再修理，平時也應該定期清洗。

蔡易餘說，這次沿海地區停電，也造成加油站無法正常運作，但許多發電機都需要柴油才能運轉，未來如遇大規模停電，應第一時間請中油公司出動大型油罐車做為民眾緊急使用。

蔡易餘表示，這次有許多民生用電長達數10個小時停電，會要求經濟部研議用減免方式，補助這次停電用戶，至於最辛苦的台電基層同仁，沒日沒夜搶修，呼籲行政院明年度要調整公務人員加薪4％，一定要一併考慮到國營事業，加薪提升基層國營事業員工的士氣。