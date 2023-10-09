Youbike進駐大新營區 騎腳踏車旅遊更方便

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台南市公共自行車系統自「T-Bike」改「Youbike」後，大新營區的觀光熱門地點後壁、鹽水區都增設站點，連假可見不少遊客騎Youbike穿梭在景區，有外地遊客稱讚，有了Youbike後，就不必花很多時間等公車，也不用花大錢搭計程車。當地民代建議，除了擴增站點，也能增加美食串連的地圖或路線介紹，讓遊客能循指引遊玩。

T-Bike過去因為站點少、車況少，使用率不高，台南市今年改採Youbike系統後，站點大幅擴增，以前大新營區只有新營區站點，現在鄰近的後壁、鹽水、柳營、東山、白河區也已設站點，尤其後壁、鹽水曾獲選為台南經典小鎮，後壁無米樂菁寮老街聞名全台、鹽水觀光美食城一帶假日人潮也很多。

正值國慶連假，遊客騎著Youbike在各景點間「趴趴走」，以後壁為例，後壁火車站、無米樂旅遊服務中心皆有站點；遊客指出，從後壁車站騎到無米樂旅服中心大約20分鐘，相較公車50分鐘才一個班次，Youbike能甲地借乙地還，加上費用很便宜，若搭計程車一趟就要100元起跳。

市議員王宣貿說，Youbike設置後，大新營地區的租借次數在台南是前段班，他建議市府未來除了增加更多的站點，也能增設美食地圖或路線介紹，讓遊客能騎Youbike到處吃美食、觀光。。

市議員蔡育輝認為，Youbike彌補偏鄉運輸的需求缺口，不只有助於觀光，也成為上班族、學生族的一種交通運輸工具新選擇，不用花時間找停車位，又能運動健身，希望能增設更多站點，讓旅客停留時間更長、玩得更久，在地學生或上班族也能受惠。