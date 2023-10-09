女力當道！克勞迪婭·戈爾丁獲頒2023諾貝爾經濟學獎

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2023年諾貝爾經濟學獎台灣時間9日下午5點45分正式揭曉，現任哈佛大學經濟學教授，也是哈佛大學歷史上第一位女性終身教授克勞迪婭·戈爾丁（Claudia Goldin）獨得。克勞迪婭主要研究為女性勞動力、收入中的性別差距、收入不平等。

自1969年頒發諾貝爾經濟學獎項以來，迄今已頒發54次、共有92位得獎人，獲獎的女士有2位，克勞迪婭·戈爾丁為第3位女性。

諾貝爾奬審查會表示，戈爾丁敎授揭示了勞動力市場性別差異的關鍵驅動因素。即使在過去的一個世紀裡，在許多高收入國家，從事有薪工作的女性比例增加了2倍，「這是現代勞動力市場最大的社會和經濟變化之一」，但仍然存在顯著的性別差異。

20世紀80年代，研究人員首次採用全面的方法來解釋這些差異的根源，而戈爾丁敎授的研究為我們提供了關於女性在勞動力市場中的歷史和當代角色的新見解，而且往往令人驚訝。

學者指出，戈爾丁敎授的大部分研究。都是通過過去的視角來解釋現在，並探討當前關注問題的根源，此外，戈爾丁因其關於美國經濟中女性的歷史研究而聞名，她最有影響力的論文涉及女性追求事業和家庭的歷史、高等教育中的男女同校、「避孕藥」對女性職業和婚姻決定的影響等。

諾貝爾經濟學獎經濟學獎原本不在諾貝爾遺囑所設立的5個獎項之列，但同樣由瑞典皇家科學院在瑞典斯德哥爾摩頒發。