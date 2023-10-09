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習近平證實 將會見美參議院多數黨領袖舒默

  • 旺報即時 吳泓勳
大陸央視報導證實，大陸國家主席習近平９日將與訪華的美國參議院多數黨領袖舒默會面。（新華社）
大陸央視報導證實，大陸國家主席習近平９日將與訪華的美國參議院多數黨領袖舒默會面。（新華社）

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據大陸央視報導，證實9日下午大陸國家主席習近平，將在人民大會堂會見來訪的美國參議院多數黨領袖舒默。而稍早則是由中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與舒默舉行會談。

王毅表示，希望此訪有助於美方更準確、更客觀地看待中國，助力於中美關係重回健康發展的道路。中美應尊重彼此核心利益，不應讓兩國的不同成為對抗、衝突的理由

據了解，舒默發言則提到，中美兩大國在貿易、科技等領域出現競爭是自然的，美方歡迎這些競爭，但不尋求衝突，或是與中國脫鉤。

此次舒默從7日抵達首站的上海開啟訪華行程，之後將訪問西安。

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