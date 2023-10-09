國慶連假駁二「擠到爆炸」 輕軌、捷運多站擠不上車

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今年國慶連假高雄活動多，TTXC台灣文化科技大會、Takao Rock、左營萬年季、國際動漫節等活動，昨天還有翡翠騎士在七號碼頭表演，龐大人潮卻造成輕軌、捷運多站「擠到爆炸」，有民眾抱怨等候多班車仍搭不到。高雄捷運表示，已有針對連假加密班距，會再視情況開加班車疏運人潮。

許多民眾在8日到駁二特區欣賞「翡翠騎士」表演，卻發現人潮壅擠，謝姓民眾表示，表演結束要散場發現，輕軌等候多班都上不了，最後耗費超過2小時才搭車到家。也有網友分享，不只輕軌上不了車，捷運美麗島、鹽埕、巨蛋等站，都有列車到站卻擠上去，疏運狀況有待加強。

臉書粉專「高雄好過日」指出，高雄捷運運量增加，卻受限岡山延伸線工程無法加密班距，建議遇到連續假日或有大型活動時，可以採類似演唱會方式，加開加班車疏運，若乘客搭車體驗不佳，恐會影響大眾運輸使用率。

高捷公司表示，針對這次國慶連假活動熱鬧，已有預估人潮多，已較其他連假每天加開8趟次，讓紅線達301趟次，橘線287趟次；輕軌部分也提早進入10分鐘的尖峰時段班距，從原訂下午1點開始，提早至12點發車，並於2點30起再派發2列加班車，讓班距進一步加密至8分鐘。

針對民眾抱怨，高捷公司說明，今天於捷運紅線，再加開18趟次加班車，往返小港站和楠梓加工區站間以加速疏運；輕軌部分也再增加二台備用車隨時待命出發，另針對等候旅客較多捷運月台，增派人力提醒旅客往車廂內移動，避免因車門處擠滿影響上下車。