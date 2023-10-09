亞運中華隊成績亮眼 運彩慘賠1.2億曝是這原因

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杭州亞運落幕，台灣代表團奪下總計19金20銀28銅，金牌數追平隊史最佳成績，也為運彩挹注12億投注金額，雖然總投注金額較上一屆亞運多出4億元，但運彩公會透露粗估運彩公司慘賠1.2億元，原因是棒球、籃球、足球比賽勝負懸殊、賠率又高。

本次杭州亞運中華健兒表現優異，搶在亞運代表團台灣英雄抵國門前運彩公會今（9日）下午在公會門口送出600份、200元禮券慶賀，由公會理事長何昱奇偕立委莊競程、張廖萬堅和台中市議員江肇國等人一起分送，展現挺台灣隊、挺體育的熱情。

何昱奇說，杭州亞運從9月20日開幕到10月8日閉幕，18天內為台灣運彩帶來高達12億元投注金額，比上一屆亞運多了4億元，其中運動賽事又以棒球、籃球與足球最熱門，投注金額就佔了50％、約6億元，但因為這幾類團體賽事，參賽隊伍實力相差懸殊，讓彩迷們賺飽飽，粗估運彩公司慘賠1.2億元。

運動彩券每賣出100元，就有10元提撥給運動發展基金，16年來運彩已經挹注新台幣541億元，何昱奇說，運彩公會挺台灣體育，藉由此次亞運熱潮舉辦抽百萬賓士汽車及1688個總值500萬元獎項，他也向政府建言，不只0到6歲國家養，體育選手也要由國家養，讓學體育的孩子沒有後顧之憂。