路口改善成效不彰？ 運研所：近7成路口減少事故死傷

今日有媒體報導指出，交通部「台灣地區易肇事路段改善計畫」中，超過3成路口的事故件數並未明顯減少甚至還惡化；運輸研究所對本報表示，原因可能有3項，包括部分改善措施需協調當地居民同意、所需改善經費較大或期程過久、改善措施涉及整體路廊規劃等，但整體而言該計畫下有近7成的多數路口仍有改善成效，尤其是慢車道到路口的標線劃設。 運研所表示，雖然媒體報導指出2015-2019年（104-108年）382處改善路口中，逾3成路口的交通事故件數未明顯減少甚至還惡化，但仍有近7成路口改善，顯示「台灣地區易肇事路段改善計畫」對於減少事故死傷仍有一定成效。 運研所副所長王穆衡舉例，例如以往肇事路段常常是因為車道畫設不明顯，慢車道轉彎車跟機車混雜在一起，但是這幾年交通工程有一些精進作為，告訴他們標誌標線怎麼畫，尤其是慢車道到路口的時候要如何重新規劃，這些也做了很多，對於普遍看到的肇事型態，確實是有幫助。 運研所也提到部分路口改善成效不佳的3個可能原因。2015-2019年（104-108年）382處改善路口中，有87處等於逾3成路口的事故件數不減反增或未減少，探究原因可能是部分改善措施需協調當地居民同意，例如取消路邊停車格劃設紅線禁止臨時停車、封閉路段缺口、禁止左轉或改單行道等；所需改善經費較大或期程過久；改善措施涉及整體路廊規劃，如人行道設置、調整車道配置、設置偏心式左轉車道等，致使無法完全發揮改善成效。 運研所另以第40期（2022年）為例，經追蹤彙整第37期計畫改善前的2018年肇事件數合計932件、死亡10人、受傷1230人，改善工程完成後的2021年肇事件數合計537件、死亡0人、受傷647人，改善前後的整體績效顯示，肇事件數減少42.38％、死亡人數減少100％、受傷人數減少47.4％。