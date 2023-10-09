亞運落幕 富邦金控贊助選手為台爭光、備戰巴黎奧運！

2023年第十九屆杭州亞運於昨(8)日順利落幕，中華選手們的優異表現振奮人心！本次富邦金控贊助選手與旗下球員共8人參賽杭州亞運，其中鞍馬王子李智凱不負眾望於競技體操鞍馬項拿下金牌、舉重女神郭婞淳也在女子舉重59公斤級榮獲銅牌，再次為台灣爭光、締造佳績。亞運過選手們也將馬不停蹄投入下一階段賽事，富邦金控將持續扮演選手們最強力後盾，也邀請大家持續為選手們加油打氣，期待他們下一次的精采表現！

本次杭州亞運，富邦金控贊助選手以及旗下球隊球員最終共8人參賽，包括舉重項目的郭婞淳、陳冠伶，體操項目的李智凱、高爾夫球項目的王偉軒，以及臺北富邦勇士隊球員曾祥鈞、吳永盛，富邦悍將球員戴培峰、申皓瑋分別入選中華隊男籃及棒球隊，每位選手及球員在場上全力拚搏，展現不放棄的意志，體現富邦「正向力量 成就可能™」的品牌精神。富邦贊助選手亦紛紛寫下精彩表現：李智凱以15.066分第一名挺進鞍馬決賽，並13.733分搶下雙槓決賽門票，於9月28日更以15.500分奪下本屆亞運體操鞍馬項目金牌，順利達成二連霸，郭婞淳則在10月2日在59公斤量級舉重項帶傷出戰，但最後仍以抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤的成績，贏得銅牌。亞運棒球、男籃項目中華隊則分別獲得銀牌及第四名成績。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2015年起贊助郭婞淳，並分別於2017、2022、2023陸續開始贊助王偉軒、李智凱及陳冠伶。亞運賽事中，李智凱以超越自我的精神分別為自己創下亞運二連霸佳績；郭婞淳雖帶傷出戰，過程中仍展現正向意志、全力以赴面對挑戰，為台灣贏得銅牌殊榮；陳冠伶以第四名成績落敗令人惋惜，但她在今年亞錦賽、亞青賽、世錦賽拿下三座冠軍的好表現也讓人印象深刻，相信收穫此次賽事的經驗，未來表現將更精彩可期。無論勝負，富邦贊助選手們的精彩表現皆具體展現了富邦的品牌精神「正向力量 成就可能™」，感謝選手們在亞運賽場中帶給大家的感動與力量。今年度富邦金控贊助15位職業及業餘選手，贊助金及激勵獎金總計約2,000萬元新台幣，未來富邦也將繼續支持台灣體育發展，作為選手們的堅強後盾！

針對此次杭州亞運賽事，郭婞淳表示，這一次亞運雖然有點遺憾但還是為代表隊拿下一面銅牌，接連兩個大賽(世錦賽、亞運)雖然身心調整起來不容易，但在教練及團隊訓練師和治療師的各方位調整下還是順利站上此次亞運頒獎臺，她也很謝謝大家的支持和加油，並表示，接下來也將好好養傷備戰巴黎奧運會。

陳冠伶則分享，今年杭州亞運沒有拿牌其實非常難過，除了自己沒發揮水準，第一次參賽亞運沒有自己教練帶領也有影響。不過，看到中國、北韓選手精彩表現，也激發她想持續訓練、繼續前進的決心，她表示，接下來也將參賽10月22日的全國運動會、11月的世界青年舉重錦標賽，明年也持續挑戰各項國內外賽事，並期待自己能再創佳績。

李智凱9月28日杭州亞運摘金後，當晚即直奔比利時參加世錦賽，爭取奧運參賽資格。面對時差、約攝氏20幾度的溫差、沒練習過世錦賽賽台的情況下，李智凱仍以正向的心態與意志力在鞍馬項目以難度6.200分、完成分8.600分、總分14.800分，單項排名第五名的成績，順利獲得10月7日鞍馬個人單項決賽資格，可惜決賽以第八名成績無緣於本場賽事取得奧運門票，李智凱將展望明年賽事力拼爭取前進巴黎奧運機會。

富邦贊助選手的精采表現，不僅帶給台灣社會感動，也更讓世界再次看見台灣，同時選手們也展現勝不驕、敗不餒的運動員精神，勇敢面對自我、挑戰自我，持續不懈怠以奧運為目標向前努力。展望未來，富邦金控也持續支持台灣體育、發揮企業正向影響力，並持續作選手們堅強後盾，支持選手們征戰世界！