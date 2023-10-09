用路人注意！改善忠貞市場假日交通亂 這路段執行單向通行

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桃園市忠貞市場集結滇緬泰異國文化特色，不僅是當地人採買的重要市集，也成為觀光客造訪景點，但周遭道路狹小，假日人車湧現導致交通混亂，連帶影響周邊居民出入不便。考量交通安全性市府交通局出手改善，包含龍平路等部分街道例假日執行單行道措施，施行初期警方將以勸導代替取締。

市議員舒翠玲指出，忠貞市場位處中壢、平鎮交界，是在地人採購的重要市場，近年來又成為觀光客造訪景點，然而當地每條路都不寬，人多又逢假日人車非常難管控，因是早年形成的早市，道路未按照都市計畫做開闢，隨著當地商圈快速發展，演變成全天候的交通壅塞。

她說，邀集交通局會勘多次期盼解決忠貞商圈假日交通壅塞問題，並與地方開過２次協調會，也針對商家、住戶做過問卷調查，而交通局研擬出改善計畫，提出例假日執行單行道措施，管制區域則為龍平路（中正五路口）禁止進入；忠貞一街、中正三路禁止左轉，管制時間為例假日全天，另遠雄龍岡1期社區停車場出入口，左、右轉不受管制，相關措施已於10月7日起開始實施。

交通局交通工程科長曾啟倫指出，當地龍平路比較窄，在中正五路路口處因有一處停車場，原雙向通行時2個方向都有車輛駛入停車場，容易導致路口車流卡住，例假日改為單向通行，希望讓車流及停車秩序改善，減少路口壅塞情形。

中壢區龍平里長李慶融則說，忠貞地區假日許多遊客慕名而來且都是自行開車，車潮只有越變越多的趨勢，當有不少國有土地，希望相關單位協調，能讓這些土地釋出開闢更多停車場，而車流方向改變也有店家抱怨影響客流量，周遭管制路段仍有車輛誤闖情形，需要一段時間觀察執行成效。

另外，10日國慶日上午國旗屋米干業者張老旺連續第29年自費舉辦升旗典禮，今年地點改為龍江市民活動中心前舉辦，中壢警方說，將派員加強交通疏導，若人潮溢出，警方將視狀況管制龍江路。